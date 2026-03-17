陸委會揭中共介選新手段 沈有忠：交流塑造「民族一中」

陸委會副主委沈有忠會前受訪。（記者廖振輝攝）

陸委會副主委沈有忠今日表示，中共今年對台維持「兩促、兩反」，今年有九合一地方選舉，中國可能在交流過程中，以「宗教中國化」議題塑造「民族一中」敘事，也會利用「民族團結進度促進法」推進文化認同。

「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會在台大校友會館舉行，沈有忠指出，今年是「十五五」開局之年，未來5年會橫跨美國總統大選、台灣總統大選和習近平進入第4個任期，都在「十五五」規劃之中要連帶放進來考量的。

請繼續往下閱讀...

沈有忠指出，未來5年有太多變局，以經濟議題來講，2026年中國經濟是挑戰大於機會，今年中國經濟成長率預估是4.5%至5%，創下1991年來新低，中國官方也對經濟動能改採保守估計。

據分析，中國的「雙循環」碰到障礙，因應美中關稅的變局及經濟競爭，中國開始試圖在全球南方、一帶一路尋找一個新的出口突破。但能否順利達成或取代西方、美歐的市場，尚待觀察。

沈有忠談及，中國內需部分挑戰非常嚴峻，有內捲式競爭、低價消費、產能過剩等問題，這是中國經濟發展的困境和瓶頸，如何解決中國人民不願意消費，如何解決低價競爭和產能過剩的問題，恐怕是中國下一個階段重中之重。

沈有忠強調，中國失業率將近20%，每年有1200萬新的就業人口不斷投入就業市場，失業率居高不下，外界預估青年失業率可能高達40%至45%，影響「十五五」開局起頭。地方財政赤字方面，廣州已累計5千億人民幣的赤字，連地方政府官員薪水都不見得能順利發放，2025年中國內部的財政赤字加總更高達90兆人民幣，財政赤字無法解決，要如何刺激消費。

沈有忠談及，外資已連續4年呈現負成長，外資不斷撤離中國大陸，現在反而看到中方呼籲台商西進上市，如果連外資都不斷出逃，卻想辦法要吸引更多台資進入，這是一個相當矛盾的現象，呼籲台商應謹慎評估在中經商投資的風險。

在兩岸部分，沈有忠說，「兩促兩反」依舊是中共對台主軸，促統、促融合、反獨、反介入是基調，值得注意的是「民族團結進度促進法」。台灣今年底有九合一地方選舉，中國可能在交流過程中，以「宗教中國化」議題，塑造「民族一中」敘事，也會利用法律推進文化認同。

沈有忠示警，30年來中共介選行為不斷進化，除了武嚇以外，還用更多的分化滲透，離間台灣內部的團結，塑造出只有特定政黨可以跟中共談和平議題，藉此影響台灣民眾投票的意向。未來中共介選可能會更加隱晦或越難察覺，譬如在宗教交流中鎖定特定宗教團體，體育交流中接觸特定運動族群來達到介選目的。

沈有忠指出，促融合部分，有注意到今年的文化交流，中共是要打造兩岸共同歷史記憶，鎖定台灣光復80週年、孫中山誕辰160週年誕辰，都有可能變成是中共打造兩岸共同歷史記憶的平台和時間點。

沈有忠說，國共論壇今年可能重新召開，國民黨主席鄭麗文和習近平可能會面，至少國民黨已多次拋出了意願。我們要呼籲，任何政黨從事兩岸交流時，不要觸犯法律規範、不要落入中共的一中敘事，若配合一中敘事，把台灣當成中國內政問題，對台灣殺傷力和威脅是相當巨大的。

他研判，今年大概會有4次「川習會」，第一次可能是預定在4月舉行的川習會，以及APEC、G20場合的場邊會，今年8月習近平也可能回訪美國。川習會應該會談及台灣議題，結構上，中國對於台灣、日本的威脅不會有所改變，可能僅是戰術上改變。日本首相高市早苗即將訪美，我們也會關注哪些議題是台灣可以加入或討論的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法