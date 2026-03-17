國防特別條例下週委員會決戰 三天一次會併案逐條審查

立法院外交及國防委員會下週議程出爐。（記者方瑋立翻攝）

立法院外交及國防委員會下週將進入關鍵攻防。為強化國家安全與國防自主能力，行政院擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，根據今（17）日出爐的最新議程，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與國民黨版3800億版本、民眾黨版4000億版本將於下週併案「三天一次會」併案詢答並逐條審查。

根據最新出爐的議程，下週（3月23日至26日）由召委陳冠廷排定，針對備受矚目的「不對稱戰力計畫採購特別條例草案」進行併案審查，屆時行政院版本將與國民黨團、民眾黨團版本逐條審查。

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據議程，本次審查重點在於三項重點草案的併案處理，分別為行政院函請審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆版本）、國民黨黨團擬具「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」（3800億版本）、台灣民眾黨黨團擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（4000億版本）。

朝野在議案命名上，對於「強化防衛韌性」與「不對稱戰力」具共識，但在採購範圍、對美軍購比例以及法案細節上，各黨團仍存有不同意見。

三天一次會 採詢答與逐條審查併行

根據排定議程，外交及國防委員會將與財政委員會聯席召開。具體時程安排如下：

3月23日（週一）：進行提案說明及詢答。

3月25日（週三）及26日（週四）：進入實質的「逐條審查」階段。

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