民進黨新北議員初選白熱化 林右昌、周雅玲陪蔡美華車掃

民進黨前基隆市長林右昌（右）陪有意參選新北市汐金萬議員黨內初選的蔡美華（左）進行車隊掃街，路旁民眾等候跟蔡美華握手，幫她加油打氣。（圖為蔡美華提供）

民進黨新北市議員初選進入白熱化階段，民調將於3月23日至29日啟動。在新北市第11選區（汐止、金山、萬里）的初選競爭中，現任議員周雅玲已表態將交棒給蔡美華。蔡美華今天（17日）啟動「初選車掃」，邀請前基隆市長林右昌站台相挺，林右昌與周雅玲共同背書，呼籲選民在關鍵民調時刻，全力守護這席優質女力進入新北市議會。

蔡美華表示，林右昌過去讓基隆煥然一新的市政經驗，是她最重要的學習榜樣，希望能藉此向其討教，將改變與進步的氣息帶進新北市汐金萬地區。

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林右昌在車隊出發前強調，蔡美華擁有從中央到地方的完整歷練，是一名經驗豐富、能立即上手的專業幕僚，而非需要時間磨合的新手或素人。林右昌說：「美華具備即戰力，完全不需要練習！」他更指出，蔡美華是深耕在地、六連霸議員周雅玲「唯一嚴選、唯一推薦」的接班人。林右昌與周雅玲共同掛保證，認為讓蔡美華進入新北市議會，地方鄉親絕對可以放心，呼籲選民在關鍵民調時刻，全力守護這席優質女力。

為了力挺蔡美華，林右昌今日特地戴上充滿活力的「貓掌手套」陪同車掃。林右昌感性地比喻，蔡美華的特質與副總統蕭美琴非常相似，具備堅韌、靈活且不畏挑戰的「戰貓」性格。他相信蔡美華未來進入議會後，一定會像戰貓一樣，為了汐止、金山、萬里選民的權益拚鬥到底，在溫柔的外表下展現最強悍的監督力量。

蔡美華的車隊掃街過程中，基層民眾反應熱烈；有騎士在等紅燈時急忙上前與蔡美華擊掌打氣，更有老闆娘聽見宣傳聲便衝出店面加油，甚至有大哥遠遠在橋下比出「讚」的手勢。

蔡美華感性地說，民眾的打氣加油聲抑或是遠遠的比手勢，都是她前進最大的動力。她懇請汐金萬的鄉親，在3月23日至29日的電話民調中，請堅定喊出「唯一支持蔡美華」。

民進黨新北市議員第11選區黨內初選，從3月23日到29日登場，登記參選的蔡美華今天（17日）在林右昌陪同進行車隊掃街，圖為路邊婦女為蔡美華加油。（圖為蔡美華提供）

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