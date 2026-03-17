藍營彰化縣長人選敲定？謝衣鳯首波看板全縣開掛

身兼彰化縣黨部主委的謝衣鳯在民眾服務社高掛看板。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣長提名人選呼之欲出？今（17日）下午國民黨埔鹽鄉民眾服務社大門牆面上，正式掛起立委謝衣鳯的大型形象看板，上面寫著「馬年行大運、彰化創新局」，吸引不少路過民眾目光。

謝衣鳯說，會放看板當然是代表了參選彰化縣長的決心沒有改變，不論是徵召的方式或者是初選的方式，只要獲得黨的提名，就一定會參選到底。

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今天掛出的形象看板以粉紅色系為主，左側是謝衣鳯人像、右側寫下馬年祝福與創新局的口號。據了解，該看板將陸續在全縣26個鄉鎮市街頭亮相，地方人士解讀，藍營提名人選八九不離十就是本身也有強烈參選意願的立委謝衣鳯，這次透過各鄉鎮民眾服務社體系高掛看板，應該是向外界宣告她已準備好了。

針對彰化縣長提名，國民黨主席鄭麗文上週受訪時曾表示，黨中央尊重「謝家」內部的協調整合，強調這是家務事，黨中央無法代為斷定，但會保持密切聯繫。雖然黨中央尚未正式宣布人選，不過，隨著今天首面看板曝光，國民黨在彰化的選戰布局逐漸明朗。

工作人員用吊車高掛謝衣鳯看板。（記者張聰秋攝）

謝衣鳯看板今天首度亮相，有馬年祝福和彰化創新局口號，引發聯想。（記者張聰秋攝）

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