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    首頁 > 政治

    侯友宜訪澳國際運動場館設計公司 學習MLB經驗

    2026/03/17 16:10 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜率團參訪國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，會中由副首席建築師Nick Malyon分享參與多項美國職棒大聯盟（MLB）場館專案的經驗。（圖由新北市政府提供）

    新北市長侯友宜率團參訪國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，會中由副首席建築師Nick Malyon分享參與多項美國職棒大聯盟（MLB）場館專案的經驗。（圖由新北市政府提供）

    2026世界棒球經典賽開打，全台掀起棒球熱潮。新北市長侯友宜出訪澳洲，今（17）日參訪國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，與全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流，會中由副首席建築師Nick Malyon分享參與多項美國職棒大聯盟（MLB）場館專案的經驗，提供新北大巨蛋及其他體育場館規劃參考。

    侯友宜表示，新北大巨蛋的選址今年中就會拍板，目標打造1座全方位園區，帶動周邊整體區域發展，「讓場館全年都有不同用途」，既能舉辦體育賽事，也能結合演唱會、展覽及社區活動，提升空間使用率與經濟效益。

    侯友宜也提到，新北大巨蛋服務對象包含新北市民與國人，更要吸引來自全球各地的旅客，成為留住人潮的國際級園區，以「提早來、留下來、晚點走」為3大主軸，因此必須納入完整的商業、旅宿和遊樂設施。

    Paul Henry回應，很高興聽到新北大巨蛋的規劃，公司樂於分享40多年來在全球各地設計體育場館的經驗，他舉日本、韓國和澳洲等案例，說明在不同文化與市場環境下的大型公共建設實務經驗，從設計階段開始，透過空間整合與多元活動規劃，讓場館兼具功能性與地標性，結合觀賽體驗、商業機能與城市發展，「沒比賽時，也能把人潮帶進社區」。

    新北市府指出，Populous代表性作品遍及全球，包括美國拉斯維加斯Sphere、超過20處MLB球場及多座奧運主場館等，希望透過本次交流汲取實務經驗，進一步了解國際級場館規劃與營運模式，未來將持續與專業機構交流或合作，作為新北市大型運動設施規劃的重要參考，推動新北市朝多元發展的運動城市邁進。

    新北市長侯友宜出訪澳洲，參訪國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，與全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流。（圖由新北市政府提供）

    新北市長侯友宜出訪澳洲，參訪國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，與全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流。（圖由新北市政府提供）

    新北市長侯友宜參訪澳洲國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部。（圖由新北市政府提供）

    新北市長侯友宜參訪澳洲國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部。（圖由新北市政府提供）

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