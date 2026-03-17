卓榮泰願補提中選會委員「給藍白補誠信」 民眾黨：名單提出來再說

立法院台灣民眾黨黨團總召、立委陳清龍。（記者陳治程攝）

行政院長卓榮泰今於立法院院會批評，藍、白黨團封殺執政黨所提3位中選會委員是「背信」，但仍願意再補提3人名單，希望藍白作為國會多數能「補足誠信」。對此，民眾黨團直言，被封殺的三人分別在政治資歷、憲政觀念和公共議題一致性出現疑慮而否決，並提醒卓謹言慎行，若想補正程序，「等他把名單提出來再說吧」。

立法院台灣民眾黨黨團今午召開「卓榮泰心虛 口不擇言想把立法院當橡皮圖章」記者會，針對三位遭否決的中選會被提名人提出質疑。

請繼續往下閱讀...

黨團總召陳清龍表示，中選會委員被提名人陳宗義未如實揭露過往政黨經歷，他指出，陳宗義隱瞞其曾任民進黨地方黨部主委、競選幹部等重要職務，在資訊透明上有誠信疑慮，不符中選會委員應具高度公信力，足讓社會信任之執行職務公正性。

其次，中選會委員被提名人黃文玲在憲政立場上並不符中立原則，陳清龍進一步說明，黃針對行政院長卓榮泰不副署立法院三讀法案爭議持認同態度，凸顯其法治觀念存在疑慮，恐影響其未來在選務爭議中的判斷公正性；至於副主委被提名人胡博硯，則在重大公共議題上的立場缺乏一貫性，他批評，胡過去長期反對「公投綁大選」，但此次人事案審查過程中卻改變其立場，在職務行使上恐有獨立性、穩定性疑慮。

不過，卓榮泰稍早表示願補足程序「讓藍白補足誠信」，行政院亦證實卓揆將再重新提名3位中選會委員，送立院進行人事同意案審查；對此，陳清龍反諷，卓榮泰院長自己說要再提落選的3位人選，卻還要行政院幕僚來幫他修正，「打臉的就是卓榮泰院長自己啊」，直言想讓藍白補足誠信，「等他把名單提出來再說吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法