游盈隆接掌中選會請辭董座 台灣民意基金會未來停止發布民調

立法院上週進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆等4人過關。（資料照）

立法院上週進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆等4人過關。台灣民意教育基金會今（17日）下午透過聲明表示，基金會昨晚（16日）舉行第5屆第5次董事會，游於會中宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成接任。為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。

聲明指出，會中游盈隆說明，因接受行政院長卓榮泰提名出任中央選舉委員會主任委員，立法院於3月13日院會表決通過，為因應中選會繁重的選務工作，必須辭去董事長職務，全力以赴，並昭公信。

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台灣民意教育基金會說明，繼任董事長黃向成，是美國賓夕法尼亞大學法學碩士，黨外民主運動世家子弟，形象清新，法政素養深厚，年輕一代佼佼者。

聲明強調，基金會是一個非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，宗旨在關懷、研究與傳達台灣民意，是游盈隆一手創辦。自2015年9月成立迄今已超過10年，未來仍將一本初衷照常運作。惟，為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。

台灣民意教育基金會昨晚（16日）舉行第5屆第5次董事會，游盈隆於會中宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成接任。（台灣民意教育基金會提供）

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