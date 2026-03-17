為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批卓榮泰公器私用反遭控要現役軍人助選 楊智伃駁：前同事休假到場關心

    2026/03/17 15:30 記者何玉華／台北報導
    楊智伃今（17）天早上到永春市場掃街前，與助理正在做行前準備。（記者何玉華攝）

    楊智伃今（17）天早上到永春市場掃街前，與助理正在做行前準備。（記者何玉華攝）

    國民黨內新人競爭台北市議員第3選區（松山、信義）提名6搶2，前國民黨發言人楊智伃除了勤掃市場，發言也猛攻民進黨中央，批評行政院長卓榮泰公器私用拚外交，但本報接獲投訴，指楊智伃2月8日宣布參選時，要求當時是軍人的前同事舉牌助選，才是公器私用，陷年輕人於不義。楊智伃今（17）天受訪表示，未逼迫幫忙，同事當天休假又住在附近，到現場關心了解。

    民眾反映說，楊智伃狂打卓榮泰努力拼外交是「公器私用」，她要求現役軍人舉牌助選才是公器私用。指原本在國民黨青年團，後來到朱辦的「阿偉」，於去年11月7日到今年2月13日服役；楊智伃在今年2月8日宣布參選，並到吳興市場掃街，當時「阿偉」尚未退伍，就被要求陪同造勢。

    民眾說，「阿偉」知道自己還沒離開部隊，沒有拿到退伍令就是不能助選，可是拗不過壓力被要求陪跑行程，批評楊智伃是陷年輕人於不義、公器私用。

    「阿偉」受訪說，他住在吳興市場附近，當天休假，得知楊要宣布參選並掃街，便到現場關心、跟同事們打招呼；知道自己軍人的身分不能輔選，休假前長官也有三令五申，有遵守相關規定。

    楊智伃今天表示，與「阿偉」是同事，沒有逼迫他幫忙；當天是他休假又住在附近，便到現場來打招呼關心，沒有公器私用的問題。

    台北市兵役局指出，軍人就像公務人員一樣，不能用公務人員的身分出現在選舉的場合，也不能在上班的時間從事選舉相關的活動，例如上班穿著候選人的背心，就違反了行政中立；若是下班的時間或休假去參加活動，沒有足以辨識公務人員、軍人的身分，也沒有助講，沒有特殊情況下，應未違法。

    有民眾截圖指控尚未退伍的「阿偉」被迫助選，楊智伃表示，朋友當天休假到場關心，未逼迫。（讀者提供）

    有民眾截圖指控尚未退伍的「阿偉」被迫助選，楊智伃表示，朋友當天休假到場關心，未逼迫。（讀者提供）

    有民眾截圖指控尚未退伍的「阿偉」被迫助選，楊智伃表示，是朋友當天休假到場關心，未逼迫。（讀者提供）

    有民眾截圖指控尚未退伍的「阿偉」被迫助選，楊智伃表示，是朋友當天休假到場關心，未逼迫。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播