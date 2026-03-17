批卓榮泰公器私用反遭控要現役軍人助選 楊智伃駁：前同事休假到場關心

楊智伃今（17）天早上到永春市場掃街前，與助理正在做行前準備。（記者何玉華攝）

國民黨內新人競爭台北市議員第3選區（松山、信義）提名6搶2，前國民黨發言人楊智伃除了勤掃市場，發言也猛攻民進黨中央，批評行政院長卓榮泰公器私用拚外交，但本報接獲投訴，指楊智伃2月8日宣布參選時，要求當時是軍人的前同事舉牌助選，才是公器私用，陷年輕人於不義。楊智伃今（17）天受訪表示，未逼迫幫忙，同事當天休假又住在附近，到現場關心了解。

民眾反映說，楊智伃狂打卓榮泰努力拼外交是「公器私用」，她要求現役軍人舉牌助選才是公器私用。指原本在國民黨青年團，後來到朱辦的「阿偉」，於去年11月7日到今年2月13日服役；楊智伃在今年2月8日宣布參選，並到吳興市場掃街，當時「阿偉」尚未退伍，就被要求陪同造勢。

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民眾說，「阿偉」知道自己還沒離開部隊，沒有拿到退伍令就是不能助選，可是拗不過壓力被要求陪跑行程，批評楊智伃是陷年輕人於不義、公器私用。

「阿偉」受訪說，他住在吳興市場附近，當天休假，得知楊要宣布參選並掃街，便到現場關心、跟同事們打招呼；知道自己軍人的身分不能輔選，休假前長官也有三令五申，有遵守相關規定。

楊智伃今天表示，與「阿偉」是同事，沒有逼迫他幫忙；當天是他休假又住在附近，便到現場來打招呼關心，沒有公器私用的問題。

台北市兵役局指出，軍人就像公務人員一樣，不能用公務人員的身分出現在選舉的場合，也不能在上班的時間從事選舉相關的活動，例如上班穿著候選人的背心，就違反了行政中立；若是下班的時間或休假去參加活動，沒有足以辨識公務人員、軍人的身分，也沒有助講，沒有特殊情況下，應未違法。

有民眾截圖指控尚未退伍的「阿偉」被迫助選，楊智伃表示，朋友當天休假到場關心，未逼迫。（讀者提供）

有民眾截圖指控尚未退伍的「阿偉」被迫助選，楊智伃表示，是朋友當天休假到場關心，未逼迫。（讀者提供）

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