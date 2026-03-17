荷蘭前眾院國防委員會主席：台荷先進科技領域合作 象徵全球創新互相依存

荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）17日於玉山論壇午宴致詞表示，台荷合作在先進科技領域尤其顯著。（記者田裕華攝）

荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）今（17）日於玉山論壇午宴致詞表示，台荷合作在先進科技領域尤其顯著，荷蘭提供先進半導體產業所需的光刻機技術、台灣則製造驅動數位經濟的晶片，他強調，台荷夥伴關係將在合作、對話、友誼的原則下持續強化。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）16日及17日舉辦第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，今日中午由外交部次長葛葆萱主持午宴，邀請荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼致詞。

請繼續往下閱讀...

卡拉曼回憶，他上次訪台是2024年10月，當時他以荷蘭眾議院訪團成員身份來台，該次訪問強化了他對台灣的開放性及活力的讚賞。

卡拉曼指出，台荷關係奠基於長久且共同的歷史，兩國皆屬於國土較小的國家，但都在全球經濟中擔綱要角，台灣是世界上第22大經濟體、荷蘭則是世界第17大。

卡拉曼表示，台荷合作在先進科技領域尤其顯著，台灣有台積電、荷蘭則有艾司摩爾（ASML），荷蘭提供先進半導體產業所需的光刻機技術、台灣則製造驅動數位經濟的晶片；這些企業不僅代表工業領域的卓越，更象徵現代全球創新的深度互相依存。

卡拉曼指出，台灣與荷蘭不以軍事實力衡量自身影響力，而是展現了知識、創新、人力資本等真正的領導力。台荷最大的投資在於人民，涵蓋教育、自由、企業精神、法治，台灣在此領域的成就獲得廣泛認可，並展現了繁榮與自由如何共榮。

卡拉曼說，當我們反思共同的歷史時，也懷抱信心地展望未來，台荷夥伴關係將在合作、對話、友誼的原則下持續強化；台荷友誼不僅止於歷史及外交，而是基於信任、共同價值、相互尊重的夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法