翁曉玲沒收程委會表決喊散會 張育萌：藍委葛如鈞當薪水小偷

立法院程序委員會17日中午舉行會議，國民黨立委葛如鈞未出席導致藍白立委比民進黨人數少，主持會議的召委翁曉玲遇上有異議時竟沒收表決直接送院會處理，引發民進黨團不滿，要求表決。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕自裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，藍白去年擋10次軍購，至少還會意思意思投個票。現在完全不演了，連票都不投，直接19分鐘宣布散會，翁曉玲開這種民主惡例，有夠難看，不知道失蹤的葛如鈞需不需要通報協尋？

張育萌在臉書PO文表示，抓到了啦，程序委員會就是葛如鈞當薪水小偷，從頭到尾沒來開會，翁曉玲發現投票表決會輸，開會19分鐘就直接宣布散會，剛剛，立法院程序委員會開會，會議一開始，藍營立委陸續進到會議室。盧縣一最早到，翁曉玲、許宇甄和王育敏幾乎同時進場，葛如鈞到最後一秒都沒出現，所以，整個程序委員會難得出現民進黨9人，國民黨只有8人的藍白劣勢局面。民進黨多一票，這樣下去，藍白表決一定會輸。

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張育萌指出，因為這會期剛開始，召委還沒選出來，所以要先選「臨時召委」，翁曉玲想當，民進黨為了朝野和諧，也不反對。反正等一下就要正式選召委了，翁曉玲上台後，國民黨就推她本人當正式召委，民進黨推沈發惠，確認正式召委之後，翁曉玲就又厚著臉皮說，既然召委會輪流當，這禮拜就先讓她當，接著，藍白就開始一搭一唱。翁曉玲先請民眾黨新科立委蔡春綢講話，蔡春綢一上台，就希望可以把幾案「暫緩列案」。暫緩的是高度爭議的法案嗎？根本不是。

張育萌續指，包括王美惠提案修《社會秩序維護法》，和沈伯洋提案修《港澳條例》，都要送內政委員會。林宜瑾提案《立法委員行為法》，和李柏毅提案修《立法院議事規則》，要送司法法制委員會審查，還有林月琴、郭國文、黃捷、沈伯洋、郭昱晴、張宏陸、張雅琳和陳培瑜都有提《兩岸人民關係條例》，要送內政委員會審查，反正蔡春綢提案就是要把這些提案通通擋下來，連送到委員會審查都不給機會，這些提案內容不同，但有什麼共同之處呢？沒錯，都是民進黨立委的提案。

張育萌補充，蔡春綢委員在念稿的時候，翁曉玲就一直在東張西望，看葛如鈞到底要來了沒，葛如鈞到最後一秒都蹺班。翁曉玲看苗頭不對，站起來問現場立委「對蔡春綢委員提案有沒有異議？」民進黨立委們一致喊「有異議」，喊完都準備好要舉手表決了，最扯的來了，翁曉玲直接自顧自地說「朝野黨團無法達成共識，所以我們就提報院會」，有夠傻眼，自己人數8比9，表決投不贏就乾脆不投票。天底下有這種事？場面陷入一團亂，陳培瑜站起來拿麥克風抗議，其他國民黨立委理都不理，直接拎包下班走人。

張育萌直言，好羨慕這些藍營立委，坐在那邊連話都不用講。開會19分鐘，中午就可以下班回家。拜翁曉玲所賜，立法院真的是史上最涼職場，藍白去年擋10次軍購，至少還會意思意思投個票。現在完全不演了，連票都不投，直接19分鐘宣布散會，翁曉玲開這種民主惡例，有夠難看，不知道失蹤的葛如鈞，需不需要通報協尋？

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