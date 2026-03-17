假留學真打工？ 國民黨團喊話全面整頓、杜絕黑工

國民黨立法院黨團17日召開「來台假留學真打工！ 全面整頓！杜絕黑工！」記者會，書記長林沛祥（左二）、首席副書記長許宇甄（左一）、立委柯志恩（右二）、黃建賓（右一）出席。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團今日召開記者會表示，民進黨政府的「新南向人才導向政策」，10年累計花費國人42億元稅金，留才率僅3成，多數淪為填補基層製造業、賣場和服務業基層勞動力，甚至填補面臨退場私校的破洞。國民黨團具體要求教育部、僑委會，必須全面檢討現行制度，回到教育本質，保障僑外學生的受教權與人權。

國民黨團指出，民進黨政府從2016年施行「新南向人才政策」，宣稱要吸引20萬優秀東南亞人才留在台灣。政策實施迄今10年，已經淪為仲介、部分中後段私校與企業一條「學工利益鏈」。僑外生「來台留學」，變成「來台打工」，淪為工廠、賣場、服務業基層勞動替代力。

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國民黨團書記長林沛祥表示，台灣正一步步從「留學之島」，變成「學工之島」，許多僑外學生來到台灣，不是好好安心念書，而是被迫在餐廳、旅館、工廠長時間工作，甚至變成填補台灣勞動力缺口的「變相外勞」；不少中後段私立學校，把這些學生當成救命稻草，仲介、學校、企業之間形成一條利益鏈。招生口號美其名是「來台留學」，但很多人真正得到的卻是「來台打工」。這樣的制度最後會演變成一場「學工悲歌」。

林沛祥嚴正呼籲教育部、僑委會全面檢討現行制度，從招生機制、仲介管理、產學合作制度，到學生工時與就學保障，都必須重新檢視。其次，政府必須回到教育本質，留學生是來念書，不是來補服務業缺工。再者，政府必須保障僑外學生的受教權與人權，如果台灣要成為國際化社會，就不能讓「學工制度」，成為另一種形式的剝削。

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