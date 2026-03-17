「換假牙永遠比不上好真牙」 黃國昌提高齡友善城市3政見

民眾黨新北市長參選人黃國昌今提「高齡友善城市3支柱」政見，他拋「福利、長照、居住」3大升級政策，呼籲各陣營回歸市政基本面。（記者塗建榮攝）

面對新北將迎來百萬高齡人口的「人屋雙老」挑戰，民眾黨新北市長參選人黃國昌今提「高齡友善城市3支柱」政見，他拋「福利、長照、居住」3大升級政策，呼籲各陣營回歸市政基本面，若一昧推「撒幣式補貼」，最終不是跳票，就是財政失控，他還說，「換裝假牙永遠比不上好真牙」，頗有向民進黨參選人蘇巧慧較勁意味。

黃國昌指出，新北目前有逾80萬名長者，未來5年內更將突破百萬人，針對其他候選人動輒提出高額補貼政策，他說，請一起攤開新北市的預算書，新北市每年2500億元的預算，扣除固定的行政與人事支出，教育文化、社福、經濟建設該如何分配，必須仔細衡量，絕非一句「已經精算過、絕對可負擔」就能帶過。

請繼續往下閱讀...

他說，他將延續民眾黨創黨主席柯文哲2024年競選總統時的主張，推動長照保險制度，在中央制度完善前，新北須先建構強韌的社會安全網，確保資源分配與據點普及，針對具體解方，他提3大政策支柱。

在「福利升級」，黃國昌說，新北敬老卡目前「使用率僅4成、點數用完率僅7%」，問題明顯在於使用率嚴重不足，比起加碼點數到1千點，他主張更重要在擴大使用範圍，像藥局、農會超商、藝文活動，以及提高計程車補助到100點，鼓勵長者走出家門。針對照顧孫子女的長輩，在共同政見的基礎上，推動「育孫津貼」每月加發2000元，並鼓勵長者考取證照擔任「銀壯教保員」，讓長輩有錢賺，同時補足社會托育缺口，減輕青壯年負擔。

「長照升級」部分，他喊「換裝假牙永遠比不上好真牙」，強調預防重於治療，他承諾全面落實ICOPE（長者內在能力檢測）健檢，並補助偏鄉長者免費搭乘計程車做健檢。健康維護上，推動「80/20政策」，發放獎勵金鼓勵自然牙保健、提供80歲以上長者假牙補助外，也針對易引發失智風險的聽力退化問題，由市府設立輔具中心，整合聽力師與設備廠商提供「一站式服務」，降低長者取得照護的門檻。

在「居住升級」上，黃國昌提出仿效國外CCRC（持續照護退休社區）制度，打造結合日照、居家照護與智慧防護的「全齡友善住宅」。面對廣大老屋的無障礙修繕與電梯裝設需求，他承諾「中央補助多少，新北就補助多少」，每棟最高能獲得1000萬元，協助老屋翻新。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左2）提高齡友善城市3支柱政見，新北市長期照護發展協會理事長張婉玲（右2），新北市議員參選人陳怡君（左1）、陳語倢（右1）與會。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法