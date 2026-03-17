翁曉玲沒收程委會表決喊散會 粉專轟：不小心人數劣勢就翻桌？

立法院程序委員會17日中午開會，國民黨籍召委翁曉玲（左二）不顧民進黨立委表達異議，逕直裁示下次院會議程草案提報院會處理並宣布散會。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下竟未進行表決，逕自裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。對此，臉書粉專「聲量看政治」諷刺地說，驚覺在人數上劣勢，「就想整個翻桌不算」。

粉專「聲量看政治」轉發立委沈伯洋臉書貼文，沈解釋「剛剛程序委員會的衝突，國民黨少來一個人。民進黨多一票（9:8），因此長期被擋下的法案有可能因為這樣子可以進入一讀，結果，程序委員會的召集委員，翁曉玲，直接宣布散會，藍白直接集體離席」，「聲量看政治」痛斥，「不小心在人數劣勢，就想整個翻桌不算」。

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消息曝光後，有網友留言表達不同想法，有人說「然後南投縣環保局長要民眾去要求民進黨修環評法......」、「狗黨本性，不意外」。

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