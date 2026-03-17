馬英九「斷開」蕭旭岑聲明引議論 張雅屏：「避免外界誤認」

國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九昨日聲明前基金會執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈在2月底完成離職，未來蕭、王兩人言行不能代表馬英九的立場，外界解讀馬英九與目前擔任國民黨副主席的蕭旭岑劃清界線，就是與國民黨主席鄭麗文切割，曾在馬英九競選團隊工作的國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏今日在臉書指出，該聲明的本質是再單純不過的「交代人事異動」、「釐清責任歸屬」、「避免外界誤認」。

張雅屏還說，現在有人試圖藉由一紙新聞稿，操作「馬英九切割鄭麗文」的敘事，這是過度解讀，甚至是刻意帶風向，新聞稿中講的是「誰負責、誰不代表誰」，在任何組織都是基本治理原則，至於延伸出來的各種政治陰謀論，不過是「一篇新聞稿，各自表述」，「說穿了，有人看的是制度，有人看的卻是劇本；有人在處理人事，有人卻忙著編故事。」

請繼續往下閱讀...

他強調，熟悉馬英九路線的人都知道，馬英九與鄭麗文在兩岸政策上，從來沒有根本分歧，兩人核心都是延續自已故前總統李登輝時期所確認的政治基礎，「九二共識、反對台獨」，這條路線在馬英九8年執政期間已被充分驗證兩岸得以對話、累積互信，並簽署23項協議，鄭麗文所承襲的正是這一套以中華民國憲法為根基，以兩岸和平為目標的路線。

近馬人士力主「切割」 馬才發聲明

此外，另有不具名的黨內人士指出，馬英九聲明其實無涉鄭中央，背後原因是蕭旭岑去年11月1日接任國民黨副主席，請辭基金會執行長，並改由王光慈接任後，王以基金會執行長的頭銜在對岸走動，2月初還隨行參加國共智庫論壇，在某位近馬人士力主切割下，馬英九才會發此聲明。

這位人士並透露，一位原本與馬英九漸行漸遠，過去曾是馬英九執政時期的前政府高層人士，最近已經恢復與馬的關係，並與近馬人士一起力勸切割，而馬英九昨日宣布接任基金會執行長的台北市立大學教授戴遐齡，正是該名前政府高層的建議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法