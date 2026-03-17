白沙鄉親黃天二上校榮調離澎 黃健忠贈「金飯碗」祝福

馬公市長黃健忠頒贈金飯碗給榮調國軍澎湖財務組長黃天二。（馬公市公所提供）

國防部主計局財務中心所屬國軍澎湖財務組前組長黃天二上校，已榮調國防部主計局財務中心服務。黃天二為澎湖白沙鄉員貝人，在澎服務期間約1年8個月，長期投入國軍財務業務。離澎前前往馬公市公所致意，市長黃健忠代表地方表達祝福，並致贈「金飯碗」，向其任內付出表達心意。

黃健忠表示，國軍澎湖財務組設於馬公市明遠路，長期服務駐澎官兵與退役袍澤，從薪俸轉存到各項儲蓄業務，都是官兵日常會接觸的事項。這些看似例行的工作，其實關係到官兵每個月的生活安排，能穩定處理好薪資發放，就是最直接的支持，讓官兵生活無後顧之憂。

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黃健忠指出，黃天二上校任內除維持業務順暢外，也結合在地銀行、警察局、調查站及檢察署等單位，辦理理財與反詐騙宣導，讓官兵在面對金融資訊時多一分判斷，相關觀念也逐步融入日常生活。

黃健忠表示，國軍澎湖財務組長期在馬公運作，除提供必要服務外，也與地方單位保持合作關係，在各項宣導與實務工作上形成穩定連結。對於黃天二上校任內的投入與協力，表達感謝之意。黃組長榮調中央，代表其專業受到肯定，祝福未來在新職務持續發揮所長；也期待國軍澎湖財務組持續精進相關業務，讓在澎官兵在各項財務安排上更加順利。

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