澎湖地區戰綜暨縣三合一會報定期會議召開 強化全社會防衛韌性與跨機關應變量能

澎湖縣地區戰綜暨縣三合一會報，頒發委員任命狀。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣地區戰綜暨縣三合一會報今年第1次定期會議，今（17）日在澎湖縣政府召開，由副縣長林皆興主持，行政院動員會報劉泰益副署長、行政院災害防救會報何孟卓參議，以及臺閩戰綜會報馬家龍少將蒞臨指導。會議邀集中央及地方相關單位共同與會，透過定期會議平臺整合各項動員與防救災能量，強化跨機關協調合作機制，提升面對各類突發狀況時的應變能力。

林皆興表示，面對當前兩岸情勢、國際局勢變化及各類不確定災害風險，地方政府必須持續強化整體危機應變與社會防衛韌性。透過定期召開會議與演練，不僅能促進縣內部隊與公、民營單位之間的橫向聯繫，也能在平時累積應變經驗，確保在戰爭或重大災害等危機情形發生時，各項處置作為能迅速且有效展開。

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澎湖縣政府依循中央推動「全社會防衛韌性」理念，持續整合地方資源，並全力推動五大工作主軸，包括民力訓練及運用、戰略物資盤整維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全等面向，透過跨單位合作與演練，全面提升澎湖整體應變量能。

會中林皆興頒發新任委員聘書及感謝狀，並表揚去年後備軍人資料清查業務績優役政單位白沙鄉公所，肯定其在役政業務推動上的積極與努力。隨後邀請世新大學劉玉皙副教授進行專題演講，以「瀕臨衝突狀態與危難時的社會韌性與民力運用」為題，分享相關研究與實務經驗，提供地方政府在動員整備與社會韌性建構上的重要參考。

澎湖為第一前線，戰備工作不能輕忽。（記者劉禹慶攝）

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