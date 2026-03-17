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    首頁 > 政治

    翁曉玲強勢沒收表決 反嗆綠委：阻擋我離開已構成強制罪

    2026/03/17 14:23 記者陳政宇／台北報導
    立法院程序委員會今天中午開會，國民黨籍召委翁曉玲（右一）不顧民進黨立委表達異議，逕直裁示下次院會議程草案提報院會處理並宣布散會，多位民進黨立委在主席台表達抗議。（記者劉信德攝）

    立法院程序委員會今天中午開會，國民黨籍召委翁曉玲（右一）不顧民進黨立委表達異議，逕直裁示下次院會議程草案提報院會處理並宣布散會，多位民進黨立委在主席台表達抗議。（記者劉信德攝）

    立法院程序委員會今（17日）討論下次院會議程，朝野針對檢察總長人事案與兩岸條例修法立場分歧，國民黨籍召委、會議主席翁曉玲裁示將議程提報院會處理，引發民進黨立委抗議沒收表決並包圍主席台。對此，翁曉玲強調，過去曾有過未表決便提報院會處理，並警告綠委阻擋已構成強制罪。

    程序委員會今天中午召開會議，討論20日及24日的院會議程，民進黨團提案增列最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案。民進黨立委陳培瑜說明，現任檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，若人事案能於20日付委，後續一個月內即可進行公聽會與質詢，希望立法院能於5月5日進行人事案投票、交由總統任命，確保新任總長於5月8日無縫接軌就職，呼籲在野黨予以支持。

    另方面，民眾黨團提案，將多項涉及立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」暫緩列案。針對民眾黨團提案，會議主席翁曉玲詢問在場委員意見，民進黨立委隨即表達異議。

    面對現場異議，翁曉玲未進行表決，旋即裁示因朝野無法達成共識，將依照往例將本次議程草案提報院會處理，並宣布本次程委會散會，引發民進黨立委強烈不滿。陳培瑜、羅美玲、林楚茵、郭昱晴、張雅琳等民進黨立委上前包圍主席台，爆發激烈口角與推擠，質疑翁曉玲在國民黨人數不足的情況下沒收表決。

    對此，翁曉玲強調，立法院第8屆立委陳其邁、吳秉叡，以及第9屆立委段宜康，到第11屆立委沈發惠、吳宗憲，都曾經因為黨團無法達成共識，直接送院會處理。一旁的國民黨立委許宇甄也說，「尊重主席決議」。

    對於民進黨立委包圍抗議，翁曉玲嗆聲說，「我現在要鄭重地警告，民進黨這些委員，阻擋我離開，已經構成強制罪」，並要求現在就要離開會議室。

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