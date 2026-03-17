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    首頁 > 政治

    愚民也要有限度！批李貞秀案是鬧劇 學者：為中國法律戰鋪路

    2026/03/17 15:39 即時新聞／綜合報導
    立法院內政委員會民眾黨國籍有問題的中配立委李貞秀16日第一次上台質詢，但沒有官員上台備詢。（資料照）

    立法院內政委員會民眾黨國籍有問題的中配立委李貞秀16日第一次上台質詢，但沒有官員上台備詢。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀因雙重國籍爭議，造成立委身分有爭議。劉世芳今於立法院受訪時重申，到目前為止，內政部還未收到李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的正式公文，身分有疑慮就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅痛斥，「這個人和這整個黨就是出來踐踏台灣法律的」。

    陳方隅今發文直指，李貞秀案簡單來說，她是連《兩岸人民關係條例》當中規定的「參選資格」都沒有。還沒用到《國籍法》，她登記參選的時候都還沒有完成放棄中國戶籍滿10年，而是在當選後1年才繳交放棄戶籍的資料，所以其實她是無法登記參選的。

    這件事情是一開始爆出雙重國籍爭議「之後」大家才發現，因為她來台灣超過10年，但是一直到2025年才完成放棄戶籍的程序；顯然她在登記參選的時候以及當選之後，都沒有繳交正確的資料。

    陳方隅說，參選資格有問題也就算了，她在就任的時候就適用《國籍法》的規定。如果一個人持有「任何一個不是我國國籍」的另一個國籍，當然就是雙重國籍。

    陳方隅質疑，「這有什麼好疑義的？難道中華人民共和國的國民就自動是我國公民嗎？蒙古共和國的國民也是我國公民嗎？他們可以自動取得我們的身份證和護照嗎？憲法裡面哪裡有說我們的領土在哪裡？根本沒有講，到底是要怎麼樣才能腦補成我們還可以統治整個中國？」

    陳方隅解析，兩岸人民關係條例裡面說有一個大陸地區和一個自由地區，這是一個特別法沒有錯，但這個特別法可沒有處理雙重國籍的問題，接著反問「就算真的這樣講好了，請問我們現在是可以統治中國大陸嗎？習近平聽令於我們政府嗎？我國國民是有14億人嗎？」

    陳方隅直呼，「別再裝傻了愚民也要有個限度吧！依法行政沒有這麼難，這是民主法治國家的基本原則，法律不會依照中國國民黨或中國民眾黨的人們而轉彎」。

    陳方隅提醒，「現在這整個鬧劇就是在為中國（PRC）的法律戰舖路」，最後諷刺地說「至於立委質詢時還有人上去咬耳朵這種戲碼，更是前所未有的新發明，果然新政治就是不一樣，但相比法律戰，這真的就只是一個單純的笑話」。

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