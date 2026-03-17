馬瑞林叛逃揭中共國統戰部考察種族滅絕 官員示警「宗教中國化」

中國前統戰部官員叛逃美國後，揭露中共如何監控中國公民，限制未成年人上教堂、清真寺，新疆官員還會被送去盧安達考察「真正的種族滅絕」。圖為北京天安門廣場。（路透檔案照）

中國甘肅省統戰部機關黨委副書記馬瑞林（Ma Ruilin）叛逃美國後，揭露中共如何監控中國公民，限制未成年人上教堂、清真寺，新疆官員還會被送去盧安達考察「真正的種族滅絕」。我官員表示，中國共產黨是無神論，根本就不信神，為掌控宗教推動「宗教中國化」，而宗教交流是拿來對台統戰用的。

50歲的馬瑞林曾在中國共產黨內服務長達24年，最後升任甘肅省統戰部機關黨委副書記，已於2024年2月和家人逃至美國。他接受CNN專訪透露，他的部門曾參與關閉清真寺、拆除圓頂等行動，中共甚至限制未成年人進入教堂和清真寺參拜，會透過監視器「監控」人民一舉一動。

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馬瑞林向CNN透露，中國統戰部的工作涉及港澳台、海外僑胞、少數民族，他們也會收買網紅。而且「中共對少數民族有一套系統性的種族滅絕計畫，且正一步步執行，對象包括維族、蒙族、藏族和回族」。

對此，熟稔中共統戰的官員接受本報訪問表示，前中共官員叛逃到西方自由世界揭露的事，中國一直持續在做。中共統戰部的手法，外國人覺得很新鮮，卻是中國的日常，而且中共不只收買網紅，連媒體、名嘴、政治人物都有收買。

官員指出，中共把宗教管理放在統戰部，這次中國政協的政治決議說要落實「宗教中國化」，亦即無論天主教、基督教、回教或佛教等，在中國都會被轉型成中國化，必須遵守中國共產黨規定的原則。

官員分析，中國共產黨是無神論，認為宗教是麻痺人心的鴉片，而且宗教往往具有組織的力量，這些都是中共畏懼的。中共無法完全禁止宗教，所以就採取「宗教中國化」來掌控，盡量減少宗教影響力，要把宗教牢牢掌握在黨的手中。

官員舉例，天主教中國化違反許多梵諦岡的原則，這也是中國沒有辦法跟梵諦岡建交的原因，「宗教中國化」許多做法破壞天主教基本教義及原則。中共想完全掌控宗教，所以業務就放在統戰部，是用統戰的思維來管理宗教，也因為「宗教中國化」的關係，很多西方宗教到了中國都會變質。

官員批評，台灣一貫親道親到中國傳教，許多人遭到中共逮捕，至今都沒有釋放回來。中國是沒有宗教自由的國家，「或許讓你有些宗教信仰，但中共根本不信神，宗教交流是拿來對台統戰用的，統戰部工作就是負責這些」。

他強調，國內有些人認為統戰只是交朋友，事實並非如此，中共統戰是會區分誰是朋友、誰是敵人，然後結合次要敵人打擊主要敵人，在台灣內部分化，壯大朋友、縮小敵人，有目標地完成政治任務，最後就是將敵人消滅，這是中共一直在做的事。

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