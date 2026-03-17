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    首頁 > 政治

    開Threads帳號掀討論 黃國昌稱「政論節目不黑民眾黨的很難找到」

    2026/03/17 14:03 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌昨晚開通網路社群平台Threads帳號，黃國昌說明，希望能多一個發聲的管道，跟青年朋友多互動。（記者塗建榮攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌昨晚開通網路社群平台Threads帳號，黃國昌說明，希望能多一個發聲的管道，跟青年朋友多互動。（記者塗建榮攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌昨晚開通網路社群平台Threads帳號，對於開通帳號動機，黃國昌今受訪說明，政論節目沒有「黑」民眾黨的，基本上很難找到，他有時看政論節目，他都懷疑，這到底是新聞節目還是民進黨啦啦隊？開Threads帳號只是希望能多1個發聲的管道，然後能夠跟一些使用Threads的青年朋友們，大家能多互動。

    黃國昌今天召開新北政見記者會後接受媒體聯訪，媒體提問，怎麼會突然想要開Threads帳號？是想「拓展異溫層」？還是要繼續累積空戰？

    黃國昌表示，各位媒體朋友都很清楚，晚間的政論節目，沒有「黑」民眾黨的，基本上很難找得到，從50台一路到54台，大概都長這個樣子。他說，「有的時候我晚上看政論節目的時候，我都懷疑，這到底是新聞節目還是民進黨的啦啦隊」。

    他指出，面對這樣客觀的情勢，「我們沒有辦法改變這些新聞台老闆、報導跟民進黨之間的關係，那我們可以做的就是，透過自身努力，盡量去擴大在一些不要花錢的社群平台上面發聲的空間」。

    黃國昌說，這是為什麼過去不斷地努力，希望透過YouTube，像政見發表會，「我們沒有辦法去控制新聞台晚上會不會播，或怎麼剪輯，但我們可以負責任地面對台灣公民社會，我為什麼每場政見發表會全程直播，掛在我自己的YT上？有興趣、要做事實檢證、希望了解全貌的人，在 YT 上，只要你願意，你都可以看得到」。

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