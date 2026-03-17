洪孟楷陪掃市場送「兩隻魚」 楊智伃自喻王鴻薇、徐巧芯最佳接班人

國民黨台北市議員第3選區（松山信義）黨內競爭激烈，立委洪孟楷送楊智伃「兩隻魚」當幸運小物。（記者何玉華攝）

國民黨內角逐台北市議員第3選區（松山、信義）提名的新人眾多，前國民黨發言人楊智伃今（17）早由黨內前輩、立委洪孟楷陪同到永春市場拜票；洪孟楷稱讚楊智伃能文能武，是他心目中最強的女力，特別準備兩隻魚的布偶當幸運小物，取諧音「兩隻魚」，幫楊智伃游過初選、大選，進入台北市議會。

楊智伃說，她就住在永春市場附近，很熟悉附近的美食；提到洪孟楷來陪掃市場，主要是在王鴻薇參加立委補選時，她和洪孟楷一同擔任選前之夜的主持，過程中常被洪救場、指導，並指洪問政監督、選民服務、兼任黨職的工作，體力超人，是她從政的榜樣。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷讚楊智伃能文能武，是他心目中最強的女力，之前有人拿核廢水到中央黨部踢館，楊智伃仗義執言、勇往直前，「我們不犯人，但有人要來犯我們，我們絕對不會接受。」他準備了兩隻魚布偶，說一隻代表公平、一隻代表正義，要利用諧音梗「兩隻魚」，希望大家記得，讓楊能順利游過初選、游過大選，挺進市議會。

對於常被與另一名參選人，也是前發言人的李明璇比較，楊智伃表示，松山信義區有兩席新人空間，過去是王鴻薇與徐巧芯，不僅是因為住在松信區才投入選舉，更相信她可以承襲市民對王和徐在空戰、女力、勇敢正義上的期待，「我是最好的空戰接班人、最好的戰力的傳承者」。

楊智伃說，所有選舉都是良性競爭，把自己最好的一面展現給大家看，選舉都是在跟市民對話、說服和證明的過程，都是和自己來比較，「今天有沒有比昨天好、比昨天握到更多雙市民的手」。

國民黨台北市議員第3選區（松山信義）黨內競爭激烈，楊智伃找來立委洪孟楷陪掃永春市場。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法