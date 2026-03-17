選新北市長排不出地方行程？黃國昌：地方組織活動「持續在進行」

民眾黨參選人黃國昌今受訪被問及是否擔心跑行程落後蘇巧慧、李四川，甚至「排不出地方行程」一事，黃國昌回應，《鏡週刊》沒什麼評論的必要，地方組織的活動「持續地在進行」。（記者塗建榮攝）

新北市年底九合一選舉開打，藍白綠市長參選人比拚地方行程也成媒體焦點，民眾黨參選人黃國昌今受訪再被問及，農曆年後至今，好像都沒看到他在跑地方行程，是否擔心跑行程落後蘇巧慧、李四川，《鏡週刊》甚至報導他「排不出地方行程」一事，黃國昌回應，《鏡週刊》沒什麼評論的必要，並提到他每天的時間，除了陪伴家人幾乎都在工作，地方組織的活動「持續地在進行」。

黃國昌今召開新北政見記者會後接受媒體聯訪，媒體提問，他怎麼看農曆年後到現在，好像都沒有這種地方的行程？對比蘇巧慧跟李四川最近的地方行程都非常多，會不會覺得在跑地方行程會有點落後？《鏡週刊》報導甚至點名他「是不是排不出地方行程」?

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黃國昌回應，《鏡週刊》老實講沒什麼評論的必要，如果真的認真看待，按照《鏡週刊》去年的報導，「我現在應該被檢察官聲請羈押了」，他說，《鏡週刊》過去的手法，其實老狗變不出新把戲啦，對他來講，《鏡週刊》在幹什麼，他了然於胸，根本不會去理會他們。

他也說，每個團隊有每個團隊所選擇選戰的節奏跟選戰的方式，對他、對民眾黨來講，就是一步一腳印，他每天24小時的時間中，大概幾乎除了陪伴家人以外，都在工作。

至於地方組織的活動，黃國昌說，或許媒體沒有關注到，「我們持續地在進行」，像週日（15日），他跟館長出去做直播以前，才在競選總部招募一批新志工，新志工會回到新北的各個鄰里，發放文宣品、宣傳，「昨天下午我們也到樹林去拜訪地方同仁，拜訪誰、講了什麼東西，這個我不會發在公開行程上面」， 都是在尋求地方的支持，甚至此時此刻，新北歡唱巴士活動也正在進行中，這是每天通通在做的事情。

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