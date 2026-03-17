為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    翁曉玲沒收程序委員會表決喊散會 沈伯洋：藍白直接秀不尊重民主

    2026/03/17 13:51 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕自裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。對此，民進黨立委沈伯洋表示，國民黨這次其實可以擋的很隱晦，但是藍白的選擇卻是要直接秀，讓人民看藍白自己有多麼不尊重民主。

    沈伯洋在臉書PO文表示，剛剛程序委員會的衝突，國民黨少來一個人。民進黨多一票（9:8），因此長期被擋下的法案有可能因為這樣子可以進入一讀，結果，程序委員會的召集委員，翁曉玲，直接宣布散會，藍白直接集體離席。

    沈伯洋指出，其實，他們大可不必如此，只要照常表決，就算民進黨贏了表決，他們禮拜五可以再表決一次把法案退回程序會就好，這樣也不會發生衝突，程序委員會過往本來只是審查法案「掛號」的地方，只要立法委員的提案形式合法，就會通過程序委員會，進入院會一讀程序。

    沈伯洋續指，但是，過去國民黨發明了在程序委員會擋案的方法，只要他們不喜歡的提案，就直接在程序委員會不附理由的否決，過往賴總統在當立委時與國民黨立委對罵的名場面，就是當年國民黨在程序委員會不斷擋下軍購。

    沈伯洋直言，這2年，每一次程序表決民進黨都輸，但是每一次自己都出席，堅決表達立場，自己提的國安法案，目前在程序被擋了857次，他們這次其實可以擋的很隱晦，但是藍白的選擇卻是要直接秀，讓人民看藍白自己有多麼不尊重民主，也好啦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播