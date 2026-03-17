翁曉玲沒收程序委員會表決喊散會 沈伯洋：藍白直接秀不尊重民主

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕自裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。對此，民進黨立委沈伯洋表示，國民黨這次其實可以擋的很隱晦，但是藍白的選擇卻是要直接秀，讓人民看藍白自己有多麼不尊重民主。

沈伯洋在臉書PO文表示，剛剛程序委員會的衝突，國民黨少來一個人。民進黨多一票（9:8），因此長期被擋下的法案有可能因為這樣子可以進入一讀，結果，程序委員會的召集委員，翁曉玲，直接宣布散會，藍白直接集體離席。

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沈伯洋指出，其實，他們大可不必如此，只要照常表決，就算民進黨贏了表決，他們禮拜五可以再表決一次把法案退回程序會就好，這樣也不會發生衝突，程序委員會過往本來只是審查法案「掛號」的地方，只要立法委員的提案形式合法，就會通過程序委員會，進入院會一讀程序。

沈伯洋續指，但是，過去國民黨發明了在程序委員會擋案的方法，只要他們不喜歡的提案，就直接在程序委員會不附理由的否決，過往賴總統在當立委時與國民黨立委對罵的名場面，就是當年國民黨在程序委員會不斷擋下軍購。

沈伯洋直言，這2年，每一次程序表決民進黨都輸，但是每一次自己都出席，堅決表達立場，自己提的國安法案，目前在程序被擋了857次，他們這次其實可以擋的很隱晦，但是藍白的選擇卻是要直接秀，讓人民看藍白自己有多麼不尊重民主，也好啦。

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