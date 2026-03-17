新黨游智彬質疑與建商「關係密切」 王義川：不想理他

新黨副秘書長今（17）召開記者會，質疑民進黨立委王義川桃園青埔服務處涉及利益輸送，呼籲王出面說明。（記者廖振輝攝）

民進黨持續布局年底九合一選舉，外傳黨主席賴清德有意推選現任法務部政務次長黃世杰參選桃園市長、立委王義川無意出征；然而，新黨副秘書長游智彬質疑，王義川位於桃園青埔的立委服務處與知名建商「關係密切」，光憑月薪無法支應服務處租金，若非有資源相助「錢從哪裡來」？呼籲王若覺得冤枉「趕快出來跟他對質」。對此，王義川回應表示「不予理會」。

新黨副秘書長游智彬今（17）日召開記者會表示，日前傳出婉拒參選桃園市長的民進黨立委王義川，其位於桃園青埔的立委服務處，可能是在與建商「關係密切」而獲使用權。

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游進一步指出，根據建物登記謄本，該處建物所有權隸屬興富發建設、市值落在7000萬至8500萬元間，而非王義川本人所有，因此，他質疑王立委薪水不足支應租金，扣除掉民進黨募款責任額、助理費等款項後，剩餘所得即便加上立院補助也不夠，「請問王義川你的錢從哪裡來？」

游智彬說，王目前並非選舉參選人，若服務處非經合法方式租賃、合法申報，恐違「政治獻金法」，呼籲王若是用租的，就出示租賃契約、匯款金流和政治獻金申報資料，直言王不是不選桃園市長，是他「掌握太多資料，驚到不敢選」。

游智彬最後呼籲王義川，若覺得自己被冤枉，「趕快出來跟游智彬對質，趕快來告游智彬」，並強調他也會去北檢遞送相關資料。

游智彬拿出寫有「卓榮袋、川八袋」的牛皮紙袋，呼籲王應記取教訓，莫步卓榮泰自費包機爭議後塵。（記者陳治程攝）

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