民眾黨只有這一屆！ 葉耀元：只是被國民黨拿來當攻擊民進黨工具

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀昨日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢；對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，民眾黨充其量就只是國民黨用來攻擊民進黨的一個可割可棄的工具罷了，國民黨不可能2026、2028分一杯羹。

葉耀元在臉書PO文表示，根據媒體報導今日程序委員會藍白「一盤散沙」狀態，表示藍白合本來就沒有什麼希望。黃國昌自以為可以在新北帶動一些籌碼，但國民黨早就看破他們在地方經營上沒有能力的手腳了。

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，民眾黨立院黨團表現從一開始到現在都只有荒腔走板這四個字可以形容，而且本質上跟國民黨的附屬組織也相去不遠，所以正常人都不會對他們有任何期待，柯文哲現在應該知道，自己手上沒什麼棋子，而且他自己官司纏身，自身難保，他基本上就是在享受剩下的光環，讓他在媒體跟社群版面維持熱度，但要起什麼爐灶，只能說天時地利人和一個都沒有。

葉耀元直言，當初就說過民眾黨就這一屆罷了，接下來大概就結束了。你以為國民黨真的想在2026跟2028的選舉分民眾黨一杯羹喔？民眾黨充其量就只是國民黨用來攻擊民進黨的一個可割可棄的工具罷了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法