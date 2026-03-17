新興計畫先動支？卓榮泰稱不宜開此例 林沛祥樂見苦民所苦

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

藍白封殺今年度中央政府總預算案，6日又在立法院通過718億元新興計畫預算，本報今揭露，府院高層已決策，在總預算持續卡關下，行政院將行文各部會先行動支新興計畫。行政院長卓榮泰今（17）日針對傳聞回應強調，沒有經過三讀的預算，合法性備受質疑，未來這718億如果用過了，難道不會再變動，從無此例，也不宜開此例。立法院國民黨團書記長林沛祥對外傳新興計畫可能先動支表示，樂見行政院苦民所苦、注重民生。

卓榮泰指出，行政院所提出的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，如此的割裂，只通過了718億，只佔其中的2％，其他的98％怎麼辦？整個國家一年只能執行2％的計畫嗎？那其他的只能照過去舊的計畫做部分的執行，這對國家整體發展絕對是不好的，況且沒有經過三讀的預算，它的合法性備受質疑。

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卓榮泰表示，未來718億元如果用了之後，難道不會再變動，從無此例，也不宜開此例，但對於民眾各種的期待、福利政策，需要政府全面的展開，還是希望立法院能夠儘速、完整、合法、按照程序通過整部3兆350億元的國家中央政府總預算案，才是正辦。

林沛祥表示，樂見行政院苦民所苦、注重民生，之前執政黨還極力反對稱不能吃自助餐，不太能了解是什麼原因讓他們會這麼快改弦易轍，畢竟執政黨應該有自己一套堅定的方針。但如果是為了選舉，把民生及國家發展放在枝微末節，那國民黨團會覺得很遺憾。還是希望國家政府公部門，是為了讓人民過更好的日子，讓國家更發展、全民均富，而不是只有一小撮人得利。

立委林沛祥。（記者羅沛德攝）

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