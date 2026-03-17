賴總統談日本殖民和國民黨 黃國昌：藉此謀取政黨利益令人遺憾

民眾黨籍新北市長參選人黃國昌17日舉辦「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？高齡友善城市三支柱」政見記者會，針對高齡化的新北市說明政策。（記者塗建榮攝）

總統賴清德日前出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」時提到，回顧台灣數百年的歷史，統治者的重心往往不在台灣，日本殖民台灣則是為了推動東亞共榮圈，另說國民政府來台後，「對待台灣人民比殖民台灣的日本還要差」；民眾黨主席黃國昌今受訪表示，如果1個總統只剩下1張嘴，透過歷史事件挑動族群，分裂社會，只想藉此謀取民進黨的政黨利益，只能說「令人非常的遺憾」，他拜託賴清德、民進黨政府把時間跟精力花在做正事上。

黃國昌今召開新北政見記者會後接受媒體聯訪，對於賴清德日前表達國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民，比殖民統治的日本還要差之事，黃國昌回應，作為1個總統，重要的事情是團結人民、解決人民現在面對的痛苦，如果1個總統只剩下1張嘴，透過過去歷史事件來挑動族群，進一步分裂社會，只想藉此謀取民進黨的政黨利益，他只能夠說「令人非常的遺憾」。

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黃國昌說，柯文哲（前民眾黨）主席就講，他一直問賴清德為什麼要把台灣社會搞得四分五裂？賴清德沒回答，但從他目前的言行舉止，看得出來，賴清德顯然是樂此不疲。或許對賴清德來講，透過這樣的方式來分裂社會、製造社會的對立跟衝突，可以去掩飾在他目前執政下，台灣內外交相迫，所面對非常嚴峻的挑戰跟問題，但賴清德耍嘴皮子、製造仇恨對立，沒有辦法解決現在人民的痛苦。

「拜託賴清德、民進黨政府，把時間跟精力花在做正事上，很難嗎？」黃國昌表示：「人民選你、給你權力，就是要你在那個位置上面，使用你的權力為人民做正事，而不是利用那個位置，繼續地挑動社會的對立、製造分裂，這對於我們現在台灣所面臨的挑戰，人民所面對生活上面實際的問題，一點幫助都沒有」。

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