台南市長選戰》陳亭妃拜會市黨部 郭國文持屠龍刀現身

民進黨台南市長參選人陳亭妃拜會市黨部，主委郭國文持屠龍刀現身。（記者王姝琇攝）

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天前往市黨部拜會主委郭國文，歷經初選時的針鋒相對，兩人此次正式會面，被外界視為破冰。郭國文更手持「屠龍刀」現身，呼籲全力對抗國民黨，強調民進黨台南市長提名人選已產生，會做好主委工作、全力支持，但有些無法越俎代庖的部分，相信提名人有一定的智慧，來化解這些問題。

問及國民黨台南市長參選人謝龍介，郭國文說，謝龍介一直講說對象是賴清德，除非他要選2028，否則對象不會是賴清德，謝龍介說要工作到晚上11點，事實上他連質詢11次都沒有，謝龍介說一生要監督一個人，如果要用一生來監督，那開會應該勤勞一點，為何是質詢次數最少的立委，實在丟人現眼。

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郭國文拿出一把屠龍刀，象徵針對國民黨攻防。他強調，謝龍介一概否定民進黨政績，甚至無良變造，不思突破，期待藍白合獲得政治利益，劣跡斑斑，令人費解。

郭國文也提到，國民黨提名議員來勢洶洶，無黨籍議員實力也不可小覷，未來議員輔選上，要如何強力讓黨提名議員參選人全數上壘，是所有從政黨員應該共同努力的目標，過程當中如何去除疑慮，強化內部團結，是我們要共同面對的課題。

陳亭妃表示，台南是民主聖地，未來選戰挑戰嚴峻，希望透過與市黨部良好溝通，凝聚支持者認同。對於外界擔憂初選後恐「破鏡難圓」，陳亭妃強調，一點都不擔心，民進黨每次成長都經過初選淬鍊，初選結束後，就是團結的開始。

陳亭妃強調，台南是賴清德總統本命區，未來將以最有共識、最溫和的方式整合各方力量，集中火力迎戰2026年地方大選，不僅力拚市長勝選，也希望讓民進黨市議員席次極大化，基層里長布局更穩健，延續台南穩定執政。

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