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    首頁 > 政治

    被拱選台北市長 謝震武妙喊「2026不缺席」

    2026/03/17 11:59 記者黃子暘／新北報導
    謝震武今（17）日赴新北市捐血活動，致詞中談及台北市長選舉。（記者黃子暘攝）

    謝震武今（17）日赴新北市捐血活動，致詞中談及台北市長選舉。（記者黃子暘攝）

    年底九合一選舉，民進黨尚未確定台北市長參選人，日前高雄市長陳其邁力拱律師謝震武參選，謝震武今（17）日赴新北市捐血活動時打趣表示，鼓勵政治人物參加捐血活動，「因為我個人的經驗」，就算不是政治人物，參加一次捐血活動就會被派（參選）一個直轄市長。幽默發言引發現場笑聲，謝震武隨後話鋒一轉說，「2026我絕對不會缺席」，會在政論節目中專訪六都主要政黨參選人。

    謝震武說，捐血一袋，不只是救人一命，更是救人一家，鼓勵政治人物多多參加捐血活動，「因為我個人的經驗，就算不是政治人物，你只要參加一次捐血活動，你就會被派一個直轄市長，你如果參加兩次，照我們國內來算，應該就可以派到院長，如果參加3次捐血活動，恭喜各位，接下來就可以選總統，好不好？」逗趣說法讓在場民眾哄堂大笑。

    儘管動向受矚，謝震武仍不忘活動宗旨，接著表示，希望新聞媒體要報導，可以把他跟捐血活動擺在一起，盼這次捐血目標可以突破到1.8萬袋、2萬袋，「那我2026絕對不會缺席」，他會在他的政論節目裡依照慣例專訪六都主要政黨參選人。

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