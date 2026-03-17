為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔡英文宜蘭登山 向粉絲介紹林國漳是「下屆縣長」人選

    2026/03/17 11:09 記者江志雄／宜蘭報導
    蔡英文（左）今天到宜蘭仁山步道登山，介紹林國漳（右2）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

    蔡英文（左）今天到宜蘭仁山步道登山，介紹林國漳（右2）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

    前總統蔡英文今天（17日）到宜蘭縣冬山鄉仁山步道登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳到場陪同，蔡英文路上遇見粉絲時，向大家推薦林國漳是「下屆縣長」人選，懇請鄉親全力支持。

    蔡英文上午抵達仁山步道，在林國漳、立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進等人陪同，由登山口起登，沿途與鄉親打招呼，粉絲見到小英高喊「妳是我的偶像」，要求合照，氣氛熱絡。

    媒體詢問蔡英文是否推薦林國漳？小英笑笑回說，「今天是來爬山的」，不過，她對粉絲介紹，身旁這位林國漳是「下屆縣長」人選，希望多多支持，讓林笑得合不攏嘴。

    小英今天的宜蘭走透透行程，首站到仁山步道，下午將到羅東爐源寺上香，接著轉往羅東瑪利亞老人長期照顧中心，關心中心長者的現況。

    前總統蔡英文（左）今天到宜蘭縣仁山步道登山，向大家介紹林國漳（黑色上衣）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

    前總統蔡英文（左）今天到宜蘭縣仁山步道登山，向大家介紹林國漳（黑色上衣）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

    蔡英文（右）在登山路上與粉絲合影。（記者江志雄攝）

    蔡英文（右）在登山路上與粉絲合影。（記者江志雄攝）

    宜蘭今天好天氣，蔡英文登仁山步道時神情愉悅。（記者江志雄攝）

    宜蘭今天好天氣，蔡英文登仁山步道時神情愉悅。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播