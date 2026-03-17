蔡英文宜蘭登山 向粉絲介紹林國漳是「下屆縣長」人選

蔡英文（左）今天到宜蘭仁山步道登山，介紹林國漳（右2）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

前總統蔡英文今天（17日）到宜蘭縣冬山鄉仁山步道登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳到場陪同，蔡英文路上遇見粉絲時，向大家推薦林國漳是「下屆縣長」人選，懇請鄉親全力支持。

蔡英文上午抵達仁山步道，在林國漳、立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進等人陪同，由登山口起登，沿途與鄉親打招呼，粉絲見到小英高喊「妳是我的偶像」，要求合照，氣氛熱絡。

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媒體詢問蔡英文是否推薦林國漳？小英笑笑回說，「今天是來爬山的」，不過，她對粉絲介紹，身旁這位林國漳是「下屆縣長」人選，希望多多支持，讓林笑得合不攏嘴。

小英今天的宜蘭走透透行程，首站到仁山步道，下午將到羅東爐源寺上香，接著轉往羅東瑪利亞老人長期照顧中心，關心中心長者的現況。

前總統蔡英文（左）今天到宜蘭縣仁山步道登山，向大家介紹林國漳（黑色上衣）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

蔡英文（右）在登山路上與粉絲合影。（記者江志雄攝）

宜蘭今天好天氣，蔡英文登仁山步道時神情愉悅。（記者江志雄攝）

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