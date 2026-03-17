輝達「主權AI」地圖不見台灣？ 陳其邁：全球也都剛起步

高雄市長陳其邁與鴻海集團董事長劉揚偉於NVIDIA GTC會場中熱烈交流，陳其邁表示劉揚偉董事長對於AI發展趨勢瞭若指掌，市府與鴻海是長期策略合作夥伴，歡迎鴻海未來能夠繼續投資高雄。（圖由高市府提供）

輝達提出的「主權AI（Sovereign AI）」地圖裡沒有台灣？高雄市長陳其邁對此指出，以國家規模來看，事實上現在全球也都剛起步，高雄則已跨出第一步。

陳其邁說明，主權AI依其性質，比如產業或企業，有屬於自己特別行業別或公司的AI就叫為主權AI，若以國家的規模來看，事實上現在全球也都剛起步。

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所以高雄推動智慧燈塔計畫，可說是第一個用主權AI的方式，來建立一個大規模的學習平台，未來包括一些應用服務，都可藉由PaaS相關平台來應用，高雄已經跨出了第一步。

他指出，希望能夠有更多的行業別或更多城市治理，也都能共同來使用高雄的平台服務，這樣就能夠加速整個AI，尤其是生成式AI，在各領域別的運用跟服務。

陳其邁也被關注在會場與鴻海董事長劉揚偉密切互動的內容？他說明台灣現階段對算力基礎建設的需求會快速成長，所以高雄市政府希望能與鴻海或是其他企業，包含像NVIDIA等公司合作，建立一個CUDA相關中心，來解決企業所碰到的，不管是算力需求或是在軟體的技術服務。

他笑說，與劉董事長主要都在聊產業、聊未來合作，因為劉董對整個AI發展趨勢瞭若指掌，他那了解未來包括自駕車、機器人等，這些需求一定非常強勁，當然也包括智慧城市的治理，都需要非常大的算力，以算力的需求來說，未來高雄非常歡迎鴻海能繼續投資。

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