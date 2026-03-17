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    首頁 > 政治

    黃國昌被爆21天沒掃街 她狠酸「選戰策略是等天上掉副市長室鑰匙」

    2026/03/17 11:29 即時新聞／綜合報導
    週刊今報導指出，黃國昌已經近三週排不出行程，甚至民眾黨前主席柯文哲的行程還比他多。媒體人詹凌瑀對此表示，黃國昌2026年的參選策略，就是等天上掉下來一把副市長室鑰匙。（資料照）

    週刊今報導指出，黃國昌已經近三週排不出行程，甚至民眾黨前主席柯文哲的行程還比他多。媒體人詹凌瑀對此表示，黃國昌2026年的參選策略，就是等天上掉下來一把副市長室鑰匙。（資料照）

    民眾黨主席暨新北市長參選人黃國昌投入2026新北市長選戰，不過黃國昌近期在地方行程的密度不如李四川與蘇巧慧。週刊今（16日）報導指出，黃國昌已經近三週排不出行程，甚至民眾黨前主席柯文哲的行程還比他多。媒體人詹凌瑀對此表示，黃國昌2026年的參選策略，就是等天上掉下來一把副市長室鑰匙。

    詹凌瑀表示，黃國昌21天沒有掃街，9天全天零公開行程，黃不像參選人，比較像退休人士，當蘇巧慧和李四川在雲林同鄉會卡位、在三重果菜市場握手時，黃國昌在家；當蘇李兩人週末強攻新北各區，黃國昌的公開行程是跟館長直播開箱。詹質疑：「館長、直播、開箱。你是YouTuber還是市長候選人？」

    詹凌瑀提到，黃國昌春節掃街被阿嬤當面叫「臭俗辣」，之後陸戰行程就從地球上消失，在立法院砲口對著部長，那叫「戰神」；站到菜市場被歐巴桑白眼，腿就沒了，這叫顫神，就連黨內自己人私下也說「黃國昌離開立院之後，整個重心沒了，曝光也沒了。」

    詹凌瑀質疑，一個要角逐新北市長的人，被自己黨內人說「重心沒了」，民調三腳督9.8%，只有可憐的個位數；藍營方面更狠，直接說他影響力不如在地議員，「派個代理人就好，本人不用來」，這意思就是「你這個人可有可無」，結果黃國昌還在等整合，肖想人家賜給他一個副市長。

    詹凌瑀直言：「這就是黃國昌2026年的參選策略，等天上掉下來副市長室鑰匙。問題是，你連行程都不跑，你憑什麼？民調9.8%，可以直接不用選了，就當一個窩在直播間假裝很忙的過氣網紅就好了。」

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