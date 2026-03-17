赴美聽黃仁勳GTC演講 陳其邁：運用AI改善產業與日常生活

陳其邁率領市府團隊出席NVIDIA GTC大會，高雄透過燈塔計劃，以城市影像與資料分析建構智慧治理應用，協助市府即時掌握城市運作狀態並提升交通管理、防災應變與市容維護效率，成為輝達官網所展示的城市治理典範案例。（高市府提供）

高雄市長陳其邁二度受邀出席NVIDIA GTC大會，聽完黃仁勳演講，後，他認為最大收穫、是要努力讓AI更真實呈現，逐漸改善產業及日常生活。

陳其邁說，生成式AI這幾年發展已逐漸的從資料訓練到推論時代，這算力一定會大幅度增加，同時大家常會以IaaS、PaaS還有SaaS，也就是以軟體當作一種服務，逐漸進入到AI Factory的部分，會以Agent as a Service來呈現，所以未來包括在各領域的這些分析、判斷，作為協助公司、產業、交通，來改善流程，也會大力發展。

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另外Physical AI的發展趨勢，也將逐步運用在包括交通管控、智慧工廠、機器人等，類似這種多情境複雜的真實世界的運用。

陳其邁認為，未來會從過去簡單的用AI來進行判斷與鑑別，逐步的把AI作為一個在真實世界呈現的工具，逐漸改善包含產業及日常生活，相關發展速度一定會加速。

陳其邁也提及這次在GTC參展攤位與在矽谷的企業參訪成果，目標還是跟高雄的智慧應用服務有關，所以過去長期跟AWS的合作、跟AT&T有會談，相關會議裡面都提到怎麼樣利用高雄的燈塔計畫，結合電信業者的各種服務，最重要的是能把高雄的燈塔計畫，作為一個解決城市治理痛點，最重要的一個典範。

他說，高雄的燈塔計畫不僅是POC的一個場域，希望逐步的能夠把燈塔計畫，也就是根據NVIDIA VLM模型訓練的一個結果，提供給其他城市做參考，如果能夠跟幾個跨國的、大型的電信業者，像AT&T也有很多相關整合服務，對於怎麼利用智慧城市解決方案、怎麼樣利用生成式AI來解決城市治理的一些問題，這一定會有正面的幫助。

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