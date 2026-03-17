不滿黨內初選民調被中央「做掉」放棄議長連任？ 藍宜縣議長張勝德回應了

宜蘭縣議長張勝德（右）本屆當選議長，由上屆議長父親張建榮（左）手中接過印信，父傳子繼創下宜縣首例，而今卻傳出張勝德不再爭取議長連任。（資料照）

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德在爭取縣長提名失利後，傳出無意爭取議長連任，引起宜蘭政壇震撼。對此張勝德未正面否認，他說，現在的目標就是先選上議員，要不要選議長就順其自然。外界解讀，國民黨初選造成的裂痕仍難以彌補，張勝德考慮以放棄議長連任，表達對黨中央的不滿。

國民黨宜蘭縣長提名，初選民調由空降的不分區立委吳宗憲勝出；外界質疑爭取提名的縣議會議長張勝德是被黨中央「做掉」。初選後，前議長張建榮、亦即張勝德父親相當不滿，多次向友人表示：「議長我們也不要了，選議員就好，議長交給別人做」，記者電訪也獲得張建榮證實。

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不過，張勝德的說法較為保守，他指出，現在的目標就是先選上議員，議員是門票，沒有選上講什麼都是多餘的，要不要選議長順其自然，他現在的工作就是繼續服務，繼續做好議員與議長的工作，這屆先做完再說。

張勝德坦言，對於下屆議長選舉，很多人有很多想法，沒人敢說下屆會發生什麼事？要不要選議長不是他自己能夠決定，要很多人支持才行，想下屆議長的事太遙遠，他現在就是把工作做好比較實在。

對於父親張建榮的說法，張勝德認為是個人情緒的抒發，過一陣子應該就好了，他沒有跟父親聊選舉的事。

地方人士解讀，不管張建榮放的是不是煙幕彈，但實際上就是表達對初選民調結果的不滿，再加上選議長確實要花不少錢，值不值得、划不划的來也是考慮的重點；張勝德順其自然的說法，也未表達對議長連任的企圖心，種種跡象都耐人尋味。

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