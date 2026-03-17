為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑被「逐出派門」？吳思瑤：鄭麗文路線馬英九也不買單閃為上策

    2026/03/17 11:01 記者李文馨／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤認為，說「切割」是好聽，這感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」，直言鄭麗文路線，馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。（資料照）

    民進黨政策會執行長吳思瑤認為，說「切割」是好聽，這感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」，直言鄭麗文路線，馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。（資料照）

    馬英九文教基金會昨（16日）發布聲明，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場，聲明內容引發外界聯想。民進黨政策會執行長吳思瑤認為，說「切割」是好聽，這感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」，直言鄭麗文路線馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。

    鄭麗文去年競選黨主席期間爭取馬英九支持，當選後任命時任馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席，並於今年2月初舉辦國共智庫論壇前夕，再度拜會馬英九請益兩岸破冰問題。馬英九基金會昨表示，蕭旭岑及王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九立場，特此聲明。

    吳思瑤指出，這封絲毫不留情面對外聲明刻意點出「蕭旭岑今年2月底已辦妥離職」，而回顧今年2月，蕭旭岑接任鄭麗文指定副主席，2月率國民黨赴中參加國共論壇後，就愈來愈走鐘，親中言行大膽毫不避諱。赴中接旨的蕭旭岑為了擋軍購，被視為馬英九分身的他，竟公然批評「谷立言只比科長大一點」，還指呼籲支持軍購的美國參議員是「想要賺一點油水的親戚」。

    「這種犯外交大忌、又極度無知的言行，主子當然面子也掛不住。」吳思瑤說，更嚴重的，蕭旭岑從馬英九代名詞成為鄭麗文同路人，與中國進行的魔鬼交易，到底要台灣付出什麼代價？尤其上半年就要上路的鄭習會，蕭旭岑就是居間安排者，究竟有什麼不可告人的秘密？馬英九究竟發現了什麼？覺察了什麼？發現苗頭不對，馬上要他走人？

    吳思瑤表示，鄭麗文說的鄭習會一定是利多，還沒上路，馬英九就大動作切割蕭旭岑，這對國民黨實在不是什麼好兆頭。總歸一句話，「鄭麗文路線，馬英九也不買單。趨吉避凶，閃為上策。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播