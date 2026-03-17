蕭旭岑被「逐出派門」？吳思瑤：鄭麗文路線馬英九也不買單閃為上策

民進黨政策會執行長吳思瑤認為，說「切割」是好聽，這感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」，直言鄭麗文路線，馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。（資料照）

馬英九文教基金會昨（16日）發布聲明，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場，聲明內容引發外界聯想。民進黨政策會執行長吳思瑤認為，說「切割」是好聽，這感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」，直言鄭麗文路線馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。

鄭麗文去年競選黨主席期間爭取馬英九支持，當選後任命時任馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席，並於今年2月初舉辦國共智庫論壇前夕，再度拜會馬英九請益兩岸破冰問題。馬英九基金會昨表示，蕭旭岑及王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九立場，特此聲明。

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吳思瑤指出，這封絲毫不留情面對外聲明刻意點出「蕭旭岑今年2月底已辦妥離職」，而回顧今年2月，蕭旭岑接任鄭麗文指定副主席，2月率國民黨赴中參加國共論壇後，就愈來愈走鐘，親中言行大膽毫不避諱。赴中接旨的蕭旭岑為了擋軍購，被視為馬英九分身的他，竟公然批評「谷立言只比科長大一點」，還指呼籲支持軍購的美國參議員是「想要賺一點油水的親戚」。

「這種犯外交大忌、又極度無知的言行，主子當然面子也掛不住。」吳思瑤說，更嚴重的，蕭旭岑從馬英九代名詞成為鄭麗文同路人，與中國進行的魔鬼交易，到底要台灣付出什麼代價？尤其上半年就要上路的鄭習會，蕭旭岑就是居間安排者，究竟有什麼不可告人的秘密？馬英九究竟發現了什麼？覺察了什麼？發現苗頭不對，馬上要他走人？

吳思瑤表示，鄭麗文說的鄭習會一定是利多，還沒上路，馬英九就大動作切割蕭旭岑，這對國民黨實在不是什麼好兆頭。總歸一句話，「鄭麗文路線，馬英九也不買單。趨吉避凶，閃為上策。」

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