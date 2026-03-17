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    首頁 > 政治

    基隆市府副發言人林廷翰請辭參選中正區市議員

    2026/03/17 10:59 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市政府副發言人林廷翰（中）請辭投入中正區議員選舉。（林廷翰提供）

    基隆市政府副發言人林廷翰（中）請辭投入中正區議員選舉。（林廷翰提供）

    基隆市政府發言人體系又有人請辭參選議員，副發言人、市長謝國樑秘書林廷翰今天請辭投入中正區市議員選舉，但他將代表台灣民眾黨參選，是市府發言人體系中第3位投入議員選舉的，他強調是青年專業且穩定的監督能量。

    林廷翰指出，他同時具備中央與地方、立法與行政歷練完整的年輕世代候選人。自高中起擔任行政院與基隆市政府兒少代表，進入國會後參與法案研擬與跨部會協調，近年擔任市府副發言人及市長秘書，負責重大政策溝通與市政說明工作。對市政運作流程與跨局處協調機制皆高度熟稔，若進入議會，能以最短時間上手，成為中央地方經驗最完整、最熟悉市政運作的議員。

    林廷翰24歲參選市議員，屬年輕一代的參選人，希望在青年世代的公共衛生與兒童家庭專業，注入監督力量。

    市府發言人已有林祐德、張家馨分別投入中山區與安樂區市議員選舉，林廷翰是第3位辭市府副發言人投入議員選戰，但他將代表民眾黨參選；另外立委林沛祥的助理、前國民黨發言人黃申棟也代表民眾黨投入信義區市議員選舉。

    基隆市政府副發言人林廷翰請辭投入中正區議員選舉。（林廷翰提供）

    基隆市政府副發言人林廷翰請辭投入中正區議員選舉。（林廷翰提供）

    基隆市政府副發言人林廷翰請辭投入中正區議員選舉。（林廷翰提供）

    基隆市政府副發言人林廷翰請辭投入中正區議員選舉。（林廷翰提供）

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