批在野背信把中選會變藍白機關 卓榮泰：監委提名「還要繼續上當嗎？」

行政院長卓榮泰答詢批評，現在中選會委員有一半是藍白推薦，把獨立機關變成藍白機關，違背當初所有的承諾。（記者劉信德攝）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，民進黨立委林楚茵今天質詢關切中選會議題，行政院長卓榮泰答詢批評，現在中選會委員有一半是藍白推薦，把獨立機關變成藍白機關，違背當初所有的承諾；而在野現在又在談希望監察委員也要由黨團推薦，「還要上當嗎？還能上當嗎？還要繼續上當嗎？」

立法院上週五（13日）進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；而民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。

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「這件事是他現在心中極大、極大的遺憾。」卓榮泰說，去年9月，他主動向韓國瑜表達中選會的提名，是不是採用「政黨推薦」的方式？韓當時允諾協助，但在9月初，他跟韓第二次提起時，韓跟他說，國民黨正值黨主席的改選，他們希望改選之後再來討論這個事情；他則回應，提名這件事他已經慢了，也向國會表達歉意。

卓榮泰表示，現在要延到10月18號（國民黨主席改選），他也認了，有任何的責難他都認了；但10月18號以後，希望能用政黨比例、政黨推薦的方式組成被推薦人的名單，韓也說好。因此行政院10月28號正式函文給三個黨團，希望他們依照規定推薦優秀適任的人選，國民黨、民眾黨在11月4號分別回函推薦了人選，行政院隨後就整理所有名單，包括跟民進黨團談妥的人選，一併送出。

卓榮泰提到，上週二，在立法院後面的小房間，他特別再跟韓國瑜講一次：「這個名單是三個黨團推薦，全部送出來的，我希望能全部地通過，讓中選會正常運作。」上週五表決之前、當下，他再度電話跟韓國瑜表達，他聽到媒體報導，說國民黨只要通過幾位，對行政院提出的幾個人選不予同意。

他說，「我說這樣做下來，我無法交代，我會變成罪人。」可是事實變成如此，把一個獨立機關變成只有中國國民黨跟台灣民眾黨推薦的，而民主進步黨、行政院提出的4個人選當中，只挑一個他們能夠接受的，讓其他3個全部落選。

「談何誠信？如何合作？」卓榮泰說，這種事情發生在國會殿堂裡面，是對國會極大的侮辱，但現在事實已成如此，如果讓它形成，加上原來的4位，8位現在的委員們，其中有一半是藍白推薦，把獨立機關變成藍白機關，且違背當初所有的承諾。

卓榮泰表示，NCC委員投票之後，他也非常的生氣，但是無可奈何，後來委員都跟他說，如果你送中選會，就不會NCC都不過了，結果中選會還是不過。「現在又在談希望監察委員也要這樣做，還要上當嗎？還能上當嗎？還要繼續上當嗎？」

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