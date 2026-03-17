卓揆赴日幫台灣隊加油遭新黨青年軍告發圖利 北檢分案調查

新黨青年軍告發卓揆涉犯圖利，北檢已分案調查。（記者吳昇儒攝）

行政院長卓榮泰7日親自飛到日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為外交突破。但自費包機部分遭外界質疑。新黨副祕書長游智彬等人認為卓榮泰從松指部搭乘華航專機有涉貪之虞，10日到台北地檢署告發卓榮泰涉嫌違反要塞堡壘地帶法、貪污治罪條例等罪。北檢今指出，已依規定分案調查中。

游智彬質疑，卓院長定調飛日本為私人行程，但飛機卻從軍用機場設施起飛，是否獲得國防部特許？否則恐違反要塞堡壘地帶法，若涉嫌利用職權軍事設施，恐已構成濫權圖利，涉及貪污治罪條例相關規定，可處7年以上徒刑。

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游智彬也表示，卓的相關罪責可處1年以上、7年以下有期徒刑，拿出「雞鴨（音喻羈押）飯」照片，籲北檢應比照偵辦柯文哲京華城案的模式，先羈押卓榮泰1年。

國防部長顧立雄曾於立法院表示，松山機場是軍民合用的機場，相關民航機的起飛與運作都是由民航局進行管制。行政院長卓榮泰也拿出相關事證，佐證相關費用均是自己負擔，並未使用公費。

台北地檢署今指出，該案目前已依相關規定，分由檢肅黑金專組主任檢察官調查中。

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