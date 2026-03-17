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    首頁 > 政治

    嘉義燈會敲碗伍佰！釣出翁章梁曝「邀約內幕」 作家讚：超會海巡

    2026/03/17 11:21 即時新聞／綜合報導
    今年台灣燈會在嘉義縣舉辦。（資料照）

    今年台灣燈會在嘉義縣舉辦。（資料照）

    交通部觀光署與嘉義縣政府共同主辦2026台灣燈會15日落幕，不少網友相繼分享參與燈會心得與建議回饋，對此經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯轉發一則網友Threads貼文稱「若可以邀請嘉義人伍佰，會場應會爆掉」，沒想到意外釣出嘉義縣長翁章梁親自回覆：「有邀，但太忙了，抱歉！」讓孟買春秋大讚縣長海巡功力一流。

    喬伊斯今日於臉書粉專轉發網友於Threads發文，該則PO文指出「今年嘉義燈會人潮爆多，如果主舞台再邀請同樣是嘉義人的伍佰跟美秀集團，那會場應該會爆掉」，沒想到釣出嘉義縣長翁章梁親自留言回覆說，伍佰有邀，但太忙了，抱歉」。喬伊斯發文笑稱，「這個縣長也頗會海巡。」。

    貼文曝光後掀起不少網友留言，有網友說「海巡沒錯，但是是叫伍佰」、「蒜頭人的驕傲、嘉中最帥伍佰」、「翁縣長真的很可愛」。

    翁章梁今日凌晨1時許發文表示，海巡一陣子，看到許多鼓勵及感動的稱讚，回了一些脆友的留言，但他想說的是；台灣燈會在嘉義縣如果有些許的成績，不屬於任何個人，這是所有參與籌備及投入高強度工作的人所共創的結果。若放大到活動的過程，沒有大家高素質的參與，也沒有這次大家口中成功的嘉義燈會，我們都應該珍惜我們一起創造的2026台灣燈會。

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