川習會延期影響美對我軍售？顧立雄：如期進行

國防部長顧立雄於立法院受訪。（記者羅沛德攝）

美國總統川普（Donald Trump）16日表示，由於伊朗戰爭仍在持續，他已要求北京將他與中國國家主席習近平原定4月初舉行的高峰會延後約一個月。對於是否影響後續美方對台軍售，國防部長顧立雄今（17）日於立法院受訪時表示，國防部與美方都有進行密切的協調，據國防部了解，有關他們內部的審查程序，就如期來進行，國防部沒有接獲什麼有關遲延的訊息。

美國對伊朗的軍事行動正快速消耗彈藥庫存，外媒報導，隨著美國持續從亞洲調度軍備至中東，即使戰鬥很快結束，耗盡的彈藥庫存，也可能需要數年時間才能補充完畢，恐讓面臨中國軍事威脅的台灣和其他國家如臨大敵。對此，顧立雄表示，有關美軍的軍事部署行動，涉及到他國的政策，國防部不便評論。國防部還是會按照聯合情監偵相關手段，嚴密監視台海周邊及整個中國的動態，國防部主要還是在關切相關的徵候為何，再持續關注。

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國民黨立委徐巧芯昨質詢指出，國防部防火牆系統存在資安漏洞，荷蘭國防部就有2萬台設備因此被中國駭客入侵，從後門植入木馬程式，儘管韌體升級，還是讓中共有從後門植入木馬程式的機會。對此，顧立雄表示，相關的防火牆設備，都會透過一些預警情資告警威脅，隨時做漏洞的修補，這不是只有特定的防火牆設備，所有其他主要在使用的相關防火牆設備，都會接獲這些可能需要進行漏洞填補的情事，這都是國家資通安全研究院會去發布，然後進行漏洞的填補。

外交國防委員會昨（16）日原定邀請顧立雄報告我國防空反飛彈、無人機等並備質詢，但顧立雄因公請假未到。國民黨籍召委馬文君表示，部長來不了，軍購特別條例大概也沒辦法審。對此，顧立雄表示，因為昨天有總統的專案會議，有事先跟馬文君說明並請假，馬文君也同意，因此就安排軍備副部長出席，就是如此。

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