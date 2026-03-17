名間焚化爐環評爭議升溫 張育萌：縣府未取得水利署與地主同意

南投縣焚化爐興建案，名間鄉反焚化爐自救會動員數百位鄉親到場抗議。（資料照）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議，抗爭民眾再度與警方爆發激烈衝突。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，許淑華用球網隔開抗議居民，要硬闖在名間蓋焚化爐，南投環保局長李易書竟然嗆居民「叫民進黨去修《環評法》啊！」，國民黨是怎樣？忘記自己在立法院是多數啊？許淑華執政快四年了，為什麼人口越來越少，垃圾卻一直增加？

張育萌在臉書PO文表示，許淑華鐵了心，堅持要在「茶鄉」名間蓋焚化爐。在南投婦幼館召開第二階段環評範疇界定會議，問題是，時至今日，許淑華和南投縣環保局都在迴避問題，許淑華現在要蓋的焚化爐2公里外就是台灣最大的茶葉產區。這片土地在名間鄉新民村，超過2000公頃的茶園，全國超過七成的手搖杯，基底茶都是來自名間，更不用說，焚化爐的場址就在淨水場旁邊1.5公里，靠著濁水溪，也是飲用水源頭，實在難以想像，一旦焚化爐動工，名間茶葉價格會如何雪崩。

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張育萌指出，這就是為什麼，開會前，居民一早就擠進會議室。結果，南投警察竟然拿球網架在會議桌，直接把居民百姓和官員隔開，居民只能拿出自己親手種的茶葉，現場撒向空中，也有茶農帶著手搖杯裝的飲料，杯身貼著「末日珍奶」，隔著路障想遞給環評委員們喝，要讓縣府知道，焚化爐蓋下去後，名間可能再也種不出，現在這樣高品質的珍奶茶底，抗議的民眾喊「會議無效」，但南投縣環保局只當耳邊風。民眾試圖衝破隔離的球網時，被警察強硬架走，許淑華的縣府如此傲慢，並不是第一次。

張育萌續指，去年9月，南投縣府召開環評說明書的審查會。當時，居民就被擋在會場外，明明攸關自己的生計和家園，縣府卻只讓他們看直播，問題是，南投縣府現在要把焚化爐蓋在名間的農業特定區上。可是農業部根本沒有同意變更地目，而且依照《非都市土地開發審議作業規範》的規定，基地至少要有兩條獨立的聯外道路，目前，焚化爐預定地的主要道路是「新民巷」，這條「新民巷」是防汛道路，但縣府沒有取得水利署的同意。次要道路需要徵收私人用地，地主也還沒同意，所以啊，許淑華到底在急什麼？

張育萌補充，最扯的是，開會現場，南投縣環保局長李易書還揮手罵居民「我覺得很莫名其妙」。他狡辯說《環評法》現在沒有規定「土地過了才能開發」，李易書嗆說，如果意見這麼多，「大家去請民進黨修《環評法》啊！」在鬼扯什麼啊？李易書才真的是莫名其妙，就算要修《環評法》，請問現在立法院多數是民進黨嗎？自己的縣長許淑華，不是國民黨提名的嗎？請問這兩年來，立法院有藍白過不了的法案嗎？還來扯修法，真的是夠了欸，千錯萬錯都是賴清德的錯就對了。

張育萌直言，最冷血的許淑華，竟然事後強調「南投縣高達八成民意支持興建焚化爐」，還敢說「南投縣每天產出約250噸生活垃圾」，就問，許淑華執政快4年了，為什麼人口越來越少，垃圾卻一直增加？最該處理的問題到底是垃圾？還是南投縣府？

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