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    首頁 > 政治

    新北土樹三鶯區激戰！綠營老將林銘仁拚連任 江永昌、山田摩衣力挺

    2026/03/17 09:30 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員林銘仁為拚連任，日前舉辦市政說明會，盼持續推動長者福利與地方建設。（圖由林銘仁辦公室提供）

    民進黨新北市議員林銘仁為拚連任，日前舉辦市政說明會，盼持續推動長者福利與地方建設。（圖由林銘仁辦公室提供）

    民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選6選5，含1席婦女保障名額，呈現男性5搶4局面，資深議員林銘仁力拚連任，日前在土城舉辦市政說明會，前立委江永昌及新北市議員山田摩衣到場力挺；林銘仁強調，民意代表不只是監督市政，更應成為弱勢民眾發聲的平台，盼爭取連任，推動長者福利與地方建設。

    江永昌表示，林銘仁過去曾與他在新北市議會共事，是一位「古意、正直的好人」，長期深耕地方、認真問政。

    山田摩衣說，她在議會受到林銘仁許多協助，雙方曾共同推動捷運泰山板橋輕軌高架化、信義國小地下停車場等建設，未來盼持續推進土城、板橋交界地區都市更新，帶動區域整體發展。

    林銘仁指出，他近年推動交通建設與長者福利，也積極協助民眾爭取權益，包括協助土城世界花園社區住戶因裝潢糾紛，向不肖業者提起訴訟並爭取求償，另針對弱勢家庭遭追討安置與扶養費、房屋稅課徵認定混亂、低收入與身障民眾面臨社宅續租爭議，以及交通違規檢舉審查與開罰標準不一等問題，多次要求市府及相關單位檢討改善。

    在老人福利方面，林銘仁表示，他在議會爭取敬老卡多元使用，讓使用範圍擴大至YouBike、計程車及台鐵等用途，提升長者生活便利性，未來將推動新北大巨蛋在土城興建、65歲以上長者假牙補助擴大辦理、敬老卡由每月結算改為每季結算，以及國中小免費營養午餐等政策，盼為市民爭取更多福祉。

    民進黨在新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）競爭激烈，包括尋求連任的林銘仁、卓冠廷、廖宜琨、彭一書，還有立委吳琪銘的兒子吳昇翰、前新北市議員高敏惠姪女高乃芸爭取出線。

    民進黨新北市議員山田摩衣也力挺林銘仁。（圖由林銘仁辦公室提供）

    民進黨新北市議員山田摩衣也力挺林銘仁。（圖由林銘仁辦公室提供）

    前民進黨立委江永昌也現身力挺林銘仁。（圖由林銘仁辦公室提供）

    前民進黨立委江永昌也現身力挺林銘仁。（圖由林銘仁辦公室提供）

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