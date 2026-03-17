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    首頁 > 政治

    少1席更難選！彰化縣議員一選區15人表態 綠藍白加無黨廝殺

    2026/03/17 09:00 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣議員第一選區以彰化市為核心，涵蓋花壇、芬園，是全縣首善之區，也是歷屆縣議員選舉的兵家必爭之地。（記者張聰秋攝）

    彰化縣議員第一選區以彰化市為核心，涵蓋花壇、芬園，是全縣首善之區，也是歷屆縣議員選舉的兵家必爭之地。（記者張聰秋攝）

    年底彰化縣議員選舉，首善之區的第一選區（彰化市、花壇、芬園）向來是兵家必爭之地，因人口減少，本屆13席下屆將縮減為12席，席次縮水讓戰況更緊繃。目前已有15人表態參選，除了11位現任拚連任，還有3位鄉鎮市長轉戰，各黨派與無黨籍都有，選戰已提前升溫。

    第一選區是彰化縣十個選區「一級戰區」，現任13席，國民黨占6席、民進黨5席，民眾黨與無黨籍各1席。此次民進黨為擴大版圖，採「超額提名」策略，共提名6席。除了現任的許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢，現任彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明也轉戰參選。儘管縣黨部希望全壘打，但在席次減少、內外夾攻下，戰局隨時可能生變。

    國民黨方面，6位現任中，除顧黃水花計畫交棒給兒子、現任花壇鄉長顧勝敏外，許原龍、温芝樺、葉永清、黃千宴、白玉如皆尋求連任。原被點名挑戰市長的温芝樺，目前仍以守住議員席次為首要目標。

    除了藍綠大軍，民眾黨吳韋達與無黨籍陳銌銌也積極捍衛連任之路。此外，無黨籍新人謝宗樺雖是首度參選，但憑藉其在彰化市經營多年的基層實力，也被視為實力派黑馬。

    政壇人士指出，本屆24人搶13席，老將新秀實力落差較大，下屆目前雖僅15人表態，但多半為現任或地方首長，個個有基本盤，強者硬碰硬，在席次減少，下屆選情恐比本屆更激烈，目前預估，安全當選門檻可能逼近7000票，稍有不慎就可能面臨洗牌。

    本屆彰化縣議員第一選區現有13席，下屆人口減少，席次減1席剩12席，強者雲集，更加競爭。（圖擷取縣議會官網）

    本屆彰化縣議員第一選區現有13席，下屆人口減少，席次減1席剩12席，強者雲集，更加競爭。（圖擷取縣議會官網）

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