馬英九公開切割蕭旭岑？ 她分析：馬向美國遞交投名狀

許美華強調，馬英九現在就是演一個向美國送交「投名狀」的劇碼，希望美國不要找美國馬家人的麻煩，相信馬英九確實是因為收到美方壓力，才會一次公開切割蕭旭岑、王光慈。（資料照）

馬英九文教基金會昨（16日）發布聲明，聘請基金會前任董事戴遐齡擔任執行長，而基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈，未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場，聲明內容引發外界聯想。「反紫光奇遊團」成員許美華觀察，馬英九直接與蕭旭岑及王光慈切割，在演一個向美國送交「投名狀」的劇碼。許美華也直言：「我等著看那些家人、資產都在美國的國民黨政客，什麼時候要交出保命投名狀。」

許美華昨晚在臉書發文指出，蕭旭岑是跟了馬英九快20年的親信，從馬政府時期的總統府副秘書長，到2018年接任馬英九基金會執行長，當年馬英九發表新書「八年執政回憶錄」，就是馬英九口述、蕭旭岑執筆的。而馬英九和蕭旭岑被外界視爲主僕的密切關係，也讓蕭旭岑的言行直接被視爲馬英九的立場。

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許美華續指，蕭旭岑去年底被找去當國民黨副主席之後，因為指稱AIT處長谷立言只是「比科長大一點的官」而陷入爭議，但其實蕭旭岑在去年11月接任國民黨副主席，職缺由王光慈升任後，名義上已經跟馬英九基金會無關了，理論上馬英九基金會要宣佈新執行長時，其實可以完全不需要提到蕭旭岑。

許美華提到，馬英九兩個女兒都是美國籍，家族中有很多人擁有綠卡居留權，可能包括馬英九本人都有。許認為，一個家族過半都有美國籍或綠卡的馬英九，發這聲明跟顯然得罪美國的蕭旭岑、還有長期參與安排馬英九兩岸行程的王光慈切割，用意是再明顯不過了。

許美華強調，馬英九現在就是演一個向美國送交「投名狀」的劇碼，希望美國不要找美國馬家人的麻煩，相信馬英九確實是因為收到美方壓力，才會一次公開切割蕭旭岑、王光慈，且在此之後，馬英九應該不會再對美中台關係，發表什麼親中反美的激烈言論了。

許美華也直言：「國民黨還有很多人跟馬英九的情況類似，很多家人，父母、孩子、孫子都在美國求學、工作、生活。連老爸骨灰罈上刻著『化獨漸統』的馬英九，都必須向美國表態自己切割親中陣營的立場。我等著看那些家人、資產都在美國的國民黨政客，什麼時候要交出保命『投名狀』！我很有耐心，我等著看。」

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