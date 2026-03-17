逆風力挺蕭敬嚴 丁瑀：國民黨真正破口是鄭麗文

國民黨不分區立委提名人丁瑀。（圖由丁瑀提供）

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取國民黨提名參選新北市議員，同黨立委徐巧芯、葉元之認為蕭敬嚴過去在政論節目屢次抨擊黨內同志，表態不支持。蕭敬嚴近日在臉書道歉表示，會深切虛心檢討過去的發言，但徐、葉仍不諒解。國民黨不分區立委提名人丁瑀今日表示，蕭敬嚴完全不用為言論自由道歉，國民黨真正的破口是黨主席鄭麗文，與其花時間對付蕭敬嚴，不如花心思對抗中國國家主席習近平。

蕭敬嚴投入新北市議員選舉後，引發黨內反彈聲浪，有粉專特別整理他過去在政論節目抨擊黨內同志的言論，徐巧芯、葉元之均表態無法認同。徐巧芯說，很多內容她是第一次看到，不知道蕭先生的發言有多麼無恥。「如果他只是普通黨員要上政論節目賺錢，那隨便他，可是要爭取成為國民黨提名的候選人，應該就要有更高的標準與品質。」

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蕭敬嚴則表示，會深切虛心檢討過去的發言，未來一定會更加謹言慎行，並盡最大努力當選新北市議員，為新北市議會國民黨團增加一份堅強戰力，也會力挺國民黨新北市長提名人李四川順利當選。

丁瑀表示，國民黨創建中華民國就是要讓人民有民主自由，蕭敬嚴完全不用為言論自由道歉。在中華民國的土地上，任何人都有權利暢所欲言，他挺蕭敬嚴是時候硬起來捍衛言論自由。如果國民黨真的因為表達個人言論就懲處蕭敬嚴，反而違背了國民黨創建中華民國的初心與核心價值。

丁瑀說，國民黨成立的意義就是要讓國家變得更好，而不是讓政黨凌駕於國家之上。他公開呼籲徐巧芯、葉元之放下仇恨，好好把握當立委的時間，此時此刻應該要去推動更多福國利民的政策，不要再把時間消耗在毫無意義的鬥爭。既然蕭敬嚴有心投入公共服務，我們就應該協助他，這才是國民黨服務國民至上的精神。

丁瑀強調，蕭敬嚴絕對不是國民黨的破口，國民黨真正的破口是鄭麗文。正統國民黨是要帶頭守護中華民國主權、建設台灣、團結國人，而不是滿腦子想著如何消滅民進黨。我們真正的敵人是用飛彈對著台澎金馬及踐踏民主自由尊嚴的中共。與其花時間對付蕭敬嚴，不如花心思對抗習近平。

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