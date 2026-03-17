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    首頁 > 政治

    放棄陸戰掃街？ 週刊爆黃國昌行程比柯文哲還少

    2026/03/17 08:11 即時新聞／綜合報導
    週刊今報導指出，黃國昌已經近三週排不出行程，甚至民眾黨前主席柯文哲的行程還比他多。（資料照）

    週刊今報導指出，黃國昌已經近三週排不出行程，甚至民眾黨前主席柯文哲的行程還比他多。（資料照）

    民眾黨主席暨新北市長參選人黃國昌投入2026新北市長選戰，不過黃國昌日前曾提到「不排除加入李四川團隊」，近期在地方行程的密度也不如李四川與蘇巧慧。週刊今報導指出，黃國昌已經近三週排不出行程，甚至民眾黨前主席柯文哲的行程還比他多。

    政治工作者周軒引述週刊內容，指出有白營內部人士提到，黃國昌投入新北市長選戰後，近三週排不出行程，從春節開工到3月15日，有21天完全沒有安排傳統的陸戰掃街或拜票行程，更有9個全天沒有任何公開行程。

    此外，黃國昌的新北競選團隊也傳出徵才碰壁的狀況，黃國昌有意從線上媒體記者找尋人材納入團隊，「但他找不到人，也沒人要去」。而新北新北雲林同鄉會是新北政治人物必定要爭取的團體之一，14日晚間舉辦新春團拜餐會時，蘇巧慧與李四川都現身拉票，卻不見黃國昌身影。對此黃國昌的說法是，14日對他來說是非常重要的日子，「生命中最重要的人在最需要我的時候，我必須要在她身邊」。

    針對黃國昌的「母雞」號召力，傳出有多名藍營新北民代聲稱「黃國昌的號召力不如柯文哲」，與新北連結也不深，甚至新北的在地影響力方面，民眾黨新北市議員陳世軒的知名度還比黃高。

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