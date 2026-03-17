黃國昌開Threads官方帳號了！首篇文問這1題 慘遭網友灌爆嘲諷！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

代表民眾黨投入新北市長選舉的白營主席黃國昌，16日晚間終於在政治人物另一個「網路兵家必爭之地」Threads上開設帳號，但發第一篇文馬上遭大批鄉民灌爆，隨便一刷都是嘲諷留言。

黃國昌15日跟舔共網紅「館長」陳之漢合體直播，2人到永和區的樂華夜市吃美食，卻惹出衛生爭議，網友抓包黃國昌在品嚐烤鳥蛋時，竟將已咬過的鳥蛋串兩度放回公用醬料區重複刷醬，讓網友們直呼「胎哥」（意指不愛乾淨、骯髒）。

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另一個引發討論的是，黃國昌在直播過程中問館長「現在Threads還很綠嗎？」，館長回應稱「沒有，被我們人用掉了，現在是藍跟白比較多」，這番對話在被分享到Threads之後，吐槽聲浪湧現，還有人敲碗黃國昌有種就在Threads上開帳號，隨便發一篇文就能知道風向。而黃國昌疑似聽信館長的回答，16日晚間還真的開設Threads帳號，並且自認為幽默地發文：「Hello，各位脆友大家晚安。這裡應該沒有分貝器吧？！」

貼文發出後讓鄉民們暴動，紛紛湧入留言區「小傅家真有錢，養的狗也能上網」、「大家快來看台灣之恥」、「喜迎小黃狗」、「有沒有分貝器我不知道，我只知道這裡沒有機密文件，應該不值得您勞駕特地過來」、「如果沒有選到底會被叫一輩子的超速仔喔！加油嘿！」、「這裡有沒有分貝器我不知道，我知道的是有人活出十年前自己最討厭的樣子」、「相信館長的話：蠢。先問threads還很綠嗎？才敢開帳號：孬」、「有種，新北就參選到底耶」、「阿館跟你說現在threads上藍白多你就信喔？你真的很可愛欸」。

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