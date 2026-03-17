馬英九基金會新執行長是誰？ 他揭：讓王建民出戰WBC沒早餐吃！

戴遐齡接任馬英九基金會執行長。（資料照）

前總統馬英九16日突發布聲明，聘請其基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長，還說前執行長蕭旭岑已離職，未來言行不能代表馬英九，引發外界熱議。得知此消息後，作家朱宥勳跳出來為大家介紹戴遐齡過去在馬政府當官時令人傻眼的「代表作」；但朱宥勳也吐槽，在馬政府時期，戴遐齡已經算是「為害較輕」的官員了

朱宥勳16日在臉書發文，「馬英九基金會執行長蕭旭岑去職，媒體解讀是為了切割蕭旭岑的反美言論。不過朋友提醒，接任的執行長是戴遐齡，哇這我就有精神了。棒球經典賽的時候，不是有人在討論國民黨執政時的體育政策有多爛嗎？戴遐齡就是其中代表。她是馬英九任命的體委會主委，此人代表作極多，光講棒球的部分就好。」

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他接著說：「2009年，台灣棒球代表隊兵敗經典賽，戴遐齡立刻跳出來指責職棒球團不放人，說職棒球員是『國家培養的』，不是『球隊資產』。但明明就是棒協過去幾年倒行逆施，才搞到職棒球團不願意讓球員去冒險。戴遐齡此話一出，球迷譁然。記者訪問名球評曾文誠，說到戴遐齡的『國家培養』論，向來溫文儒雅曾公脫口而出：『放屁啦！』然後就在訪談裡質問，當基層球隊、教練、球員苦苦掙扎求生，找不到資源的時候，國家在哪裡？」

「到了2013經典賽，台灣代表隊打出了有史以來最好的成績，首度也是目前唯一一度殺入8強。結果戴遐齡任內給出的『資源』是，選手在外比賽，沒有幫他們準備早餐；比賽結束後，沒有包機接回，要分批自己擠客機回台。那一屆是有王建民回來助陣的，你可以想像王建民去比賽，還要自己去Lawson買早餐嗎？再說一次：這是史上最佳成績喔！」

最後朱宥勳吐槽，「其他還有各體育項目協會的無恥行徑，就不一一列舉了。跟馬政府任內諸種倒行逆施比起來，戴遐齡已經算是『為害較輕』的官員了。但剛好這是我的青春記憶，才不會忘記你呢！」

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