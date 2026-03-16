鹿港鎮長選戰升溫！無黨籍縣議員施佩妤宣布參選 理由曝光

無黨籍彰化縣議員施佩妤今晚宣布她將參選鹿港鎮長。（施佩妤提供）

年底彰化縣鹿港鎮長選戰升溫！無黨籍縣議員施佩妤今晚（16日）宣布將投入下屆鹿港鎮長選舉，表態轉換跑道挑戰鎮長。她說，在地方服務10多年，看見鹿港的發展機會，也聽到不少鄉親的期待，因此決定站出來承擔更大的責任。

施佩妤是前縣議員施性鍾的女兒，從里長做起，之後當選縣議員，一路在地方深耕基層。她表示，鹿港是自己成長的地方，也是最熟悉的家鄉，多年來跑地方、聽民意，很多人關心的不只是生活環境，也包括城鎮建設與觀光發展。如果有機會當鎮長，希望整合地方需求，讓鹿港在保留文化特色的同時，也能有新的發展動能。

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施佩妤在地方知名度不低，除了縣議員身分，她也常受邀擔任地方婚喪喜慶活動司儀或禮儀師，口才好、形象亮眼，在鄉里累積不少人脈與服務口碑。

鹿港鎮長選戰目前已有多人被點名可能參選，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥的妻子、縣議員楊妙月轉戰鎮長選舉，地方政壇普遍認為，下屆鹿港鎮長選情可能出現綠藍及無黨籍等多方競逐的局面。

地方人士分析，施佩妤雖是無黨籍，但長期在地方服務，基層人脈深厚，加上家族在地方也有一定影響力，被視為是有機會跨越藍綠支持的潛在強勢人選之一。

施佩妤說，參選鎮長不只是職務轉換，而是更大的責任，希望把多年累積的基層經驗帶進鎮政，和鄉親一起把鹿港建設得更宜居，也讓觀光與文化發展持續向前。

施佩妤從里長基層起家，服務超過10年，以「十年有妤、年年有妤」為號召，強調要為家鄉扛起更大責任。（施佩妤提供）

施佩妤對鹿港文化情感深厚，盼推動古鎮觀光升級。（施佩妤提供）

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