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    首頁 > 政治

    桃園捐血嘉年華 張善政邀民眾挽袖捐血

    2026/03/16 21:57 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（中）出席捐血嘉年華活動，邀民眾挽袖一起捐熱血。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）出席捐血嘉年華活動，邀民眾挽袖一起捐熱血。（記者李容萍攝）

    大大數位基金會本月舉辦「大大攜手讓愛延續」捐血嘉年華，串聯台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市，攜手號召捐血助人。桃園市長張善政今（16）日下午前往中壢區出席桃園場活動，感謝大大數位基金會與南桃園有線電視在全國血庫存量不足之際，發起巡迴捐血活動號召民眾挽袖捐血，展現社會溫暖力量。

    張善政表示，大大數位基金會近年在全國推動捐血活動成果豐碩，對於緩解醫院血荒貢獻良多。市府感謝基金會捐贈共200萬元經費支持「家外安置兒少學前教育補助計畫」及補助「小衛星計畫」加強弱勢兒少在寒暑假期間的照顧計畫，與市府攜手完善社會福利網絡，讓資源匱乏的孩子也能感受到社會的溫暖。

    大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，目前桃園血庫存量僅約7日，距離理想的12日仍有差距。為此，基金會再度與南桃園有線電視合作，期盼透過「捐血嘉年華」帶動市民熱血參與。由於去年突破原定目標達1萬3568袋熱血，今年目標1萬5000袋，期盼在血庫告急之際，能為醫療體系注人及時雨。

    社會局長陳寶民則說指出，此活動現場除了設置大型捐血專區，亦結合多元公益體驗與宣導，並設立「寄養家庭推廣攤位」希望藉由大型活動的集氣效應，增進大眾對寄養家庭的認識與認同，共同築起保護國家幼苗的堅實網絡，讓桃園成為更溫暖的宜居城市。

    包括衛生局長賈蔚、新聞處長羅楚東、青年事務局長侯佳齡、中壢區長李日強，以及立法委員魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員舒翠玲、葉明月、謝美英、魏筠等人一同出席「捐血嘉年華」活動。

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